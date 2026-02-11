BGN → EUR
ChatGPT съветва как да прекараме Свети Валентин бюджетно

ChatGPT съветва как да прекараме Свети Валентин бюджетно

Технологии

bTV Бизнес екип

„Харчове за 20 евро, но усещането е като за 100+“, казва чатбота

Свети Валентин наближава. Розите поскъпват мистериозно, ресторантите се пълнят, а портфейлът започва да изтънява. И точно когато си мислиш, че романтиката е отменена по финансови причини… под светлините на Амур застава ChatGPT и неговата организация за най-незабравимата, но бюджетна среща на Свети Валентин.

Ето какво каза чатбота, когато му зададохме промпт да ни организира незабравима, но евтина среща(бел.ред текстът e публикуван без намеса на редактор):

Снимка: chatGPT

 

Подготовка (почти без пари)

Почисти и приглуши осветлението – лампа, нощна светлина, или дори фенерче зад перде. Свещи – ако нямаш, малки чаени свещи или LED светлини вършат чудеса.

Музика – романтичен плейлист (Spotify/YouTube): Lana Del Rey, Arctic Monkeys, Cigarettes After Sex, Ed Sheeran

Вечеря „готвим заедно“

Вместо ресторант – сгответе двамата вкъщи:

  • Паста с кремав сос / домашна пица / тортиля с пълнеж
  • Десерт: банан с шоколад / палачинки / ябълки с канела
  • Напитка: вино, бира или домашен чай с мед

Романтичен момент (тук става незабравимо)

Напиши малка бележка или картичка:

„Едно нещо, което обичам в теб“

„Първият момент, когато разбрах, че те харесвам“

Може и мини игра: „10 въпроса за нас двамата“ (смешни + романтични)

Филм или игра

Избери според настроението:

  • Романтично: Before Sunrise, The Notebook
  • Забавно: Crazy, Stupid, Love

Карти / настолна игра, която вече имате

Финал с уау ефект

  • Кратка разходка навън (ако времето позволява)
  • Танц в хола
  • Гледане на звезди от прозореца

Бюджет

Реално 20 евро, но усещането е като за 100+.“

