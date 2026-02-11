ChatGPT съветва как да прекараме Свети Валентин бюджетно

„Харчове за 20 евро, но усещането е като за 100+“, казва чатбота
Свети Валентин наближава. Розите поскъпват мистериозно, ресторантите се пълнят, а портфейлът започва да изтънява. И точно когато си мислиш, че романтиката е отменена по финансови причини… под светлините на Амур застава ChatGPT и неговата организация за най-незабравимата, но бюджетна среща на Свети Валентин.
Ето какво каза чатбота, когато му зададохме промпт да ни организира незабравима, но евтина среща(бел.ред текстът e публикуван без намеса на редактор):
Подготовка (почти без пари)
Почисти и приглуши осветлението – лампа, нощна светлина, или дори фенерче зад перде. Свещи – ако нямаш, малки чаени свещи или LED светлини вършат чудеса.
Музика – романтичен плейлист (Spotify/YouTube): Lana Del Rey, Arctic Monkeys, Cigarettes After Sex, Ed Sheeran
Вечеря „готвим заедно“
Вместо ресторант – сгответе двамата вкъщи:
- Паста с кремав сос / домашна пица / тортиля с пълнеж
- Десерт: банан с шоколад / палачинки / ябълки с канела
- Напитка: вино, бира или домашен чай с мед
Романтичен момент (тук става незабравимо)
Напиши малка бележка или картичка:
„Едно нещо, което обичам в теб“
„Първият момент, когато разбрах, че те харесвам“
Може и мини игра: „10 въпроса за нас двамата“ (смешни + романтични)
Филм или игра
Избери според настроението:
- Романтично: Before Sunrise, The Notebook
- Забавно: Crazy, Stupid, Love
Карти / настолна игра, която вече имате
Финал с уау ефект
- Кратка разходка навън (ако времето позволява)
- Танц в хола
- Гледане на звезди от прозореца
Бюджет
Реално 20 евро, но усещането е като за 100+.“
