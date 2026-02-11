ChatGPT съветва как да прекараме Свети Валентин бюджетно

„Харчове за 20 евро, но усещането е като за 100+“, казва чатбота

Свети Валентин наближава. Розите поскъпват мистериозно, ресторантите се пълнят, а портфейлът започва да изтънява. И точно когато си мислиш, че романтиката е отменена по финансови причини… под светлините на Амур застава ChatGPT и неговата организация за най-незабравимата, но бюджетна среща на Свети Валентин.

Ето какво каза чатбота, когато му зададохме промпт да ни организира незабравима, но евтина среща(бел.ред текстът e публикуван без намеса на редактор):

Снимка: chatGPT

Подготовка (почти без пари)

Почисти и приглуши осветлението – лампа, нощна светлина, или дори фенерче зад перде. Свещи – ако нямаш, малки чаени свещи или LED светлини вършат чудеса.

Музика – романтичен плейлист (Spotify/YouTube): Lana Del Rey, Arctic Monkeys, Cigarettes After Sex, Ed Sheeran

Вечеря „готвим заедно“

Вместо ресторант – сгответе двамата вкъщи:

Паста с кремав сос / домашна пица / тортиля с пълнеж

Десерт: банан с шоколад / палачинки / ябълки с канела

Напитка: вино, бира или домашен чай с мед

Романтичен момент (тук става незабравимо)

Напиши малка бележка или картичка:

„Едно нещо, което обичам в теб“

„Първият момент, когато разбрах, че те харесвам“

Може и мини игра: „10 въпроса за нас двамата“ (смешни + романтични)

Филм или игра

Избери според настроението:

Романтично: Before Sunrise, The Notebook

Забавно: Crazy, Stupid, Love

Карти / настолна игра, която вече имате

Финал с уау ефект

Кратка разходка навън (ако времето позволява)

Танц в хола

Гледане на звезди от прозореца

Бюджет

Реално 20 евро, но усещането е като за 100+.“

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN