Buildrooms: „Web3 вече не е експеримент – той е индустрия“

Това е първият Web3 хъб в България

Биляна Христова е съосновател и CEO на BlockBuzz – Web3 маркетинг хъб, създаден в партньорство с LimeChain. Тя е част от Web3 пространството от 2017 година и има над 15 години опит в маркетинга. Била е CMO на водеща финтех група, съосновател на DeFi протокола Nolus и консултант на редица Web3 проекти. Нейната експертиза е в изграждането на устойчиви стратегии за Web3 брандове, които обхващат не само маркетинга, но и бизнес моделите, архитектурата и приложените икономически механизми. Биляна е и сред основателите на организацията зад първия Web3 хъб в България, който обединява предприемачи, инженери и инвеститори в екосистемата.

Тази есен Биляна ще бъде част от Crossroads 2025 – най-голямата стартъп конференция в България, която събира над 3,000 участници за 3 дни в НДК. Събитието включва AI Hackathon, където екипите ще създават решения невъзможни без GPT технологии, а победителите ще заминат за Сан Франциско на Startup World Cup. За първи път тази година съботният ден ще има и специален Web3 Track, в който Биляна ще сподели опит как се изграждат и развиват Web3 стартъпи.

Къде се намира Web3 в момента? Web3 още ли е в началото, вече пренаситен ли е или тепърва предстои големият му пробив?

Web3 вече не е експеримент – той е цяла индустрия с утвърдени компании, продукти и с все по-нарастващ интерес от страна на големите институции. Още не е масово използван от потребителите, но растежът е много осезаем – основно в DeFi и токенизацията на активи. В този момент сме в преходен етап – вместо спекулации, сега се правят неща, които наистина работят и решават проблеми.

През последните години видях отблизо колко е трудно да направиш от добра идея успешен технологичен продукт, който едновременно печели доверие и решава реални проблеми. Мисията ми днес е да помагам на основатели на компании и проекти – защото знам през какво минават и от каква подкрепа биха имали нужда.

Тенденции и възможности. Ако някой иска да стартира бизнес в Web3 днес — кои са тенденциите, които си струва да следим? Има ли конкретни сектори, които според теб са във възход?

Токенизацията на реални активи е много привлекателна - големите институции я искат заради по-лесната търговия и бързите транзакции, а потребителите - заради достъпа до нови финансови инструменти. Институционалният DeFi е естественият мост между традиционните финанси и Web3 света. Layer-2 и zk-rollups ще позволят мащабиране и по-евтини решения. Web3 портфейлите ще останат начинът за масово навлизане в технологията, а комбинацията AI + Web3 тепърва ще отвори възможности за персонализирани услуги, автоматизация и напълно нови бизнес модели.

Как да започнеш в Web3? Ако ти беше на 22 и започваше бизнес в Web3 сега — откъде би тръгнала? Какъв проблем би искал да решиш?

От години работя с различни стартиращи компании и най-често виждам как се опитват да уловят всяка нова тенденция. Опитът ми показва, че успехът идва, когато се фокусират в една ниша и изградят конкретна експертиза. Ако започвах днес от нулата, първо бих търсила реален проблем, който да реша, а не толкова технологията. И най-важното - бих търсила първия клиент възможно най-рано, защото именно той ще покаже дали идеята има потенциал.

Добри срещу лоши идеи. Какво прави една идея в Web3 „добра“?

Вярвам, че добрите идеи в Web3 решават конкретен проблем, имат доказано печеливш модел и са разбираеми за хората. Често казвам, че ако не можеш да обясниш продукта на приятел или роднина, който не разбира от този тип технологии, значи още не е готов.

Как се създава Web3 продукт? Какво е по-различното, когато създаваш Web3 продукт в сравнение с обикновен SaaS? Има ли специфични предизвикателства с потребителите, регулациите или финансирането?

Web3 продуктите се различават от SaaS решенията по няколко ключови признака. Архитектурата им е хибридна - част от функциите са в блокчейна, част - на традиционни сървъри. Сигурността е изключително критична, защото всяка грешка би струвала прекалено скъпо на клиентите. Най-трудното остава как да въведеш новите потребители - seed фразите и сложните портфейли са истинска бариера за тези, които не са работили с блокчейн. Добрите новини са, че решения като account abstraction и social recovery вече показват как ще се променят нещата, но въпросът е да не е за сметка на сигурността.

Реално приложение. Кои Web3 решения според теб ще започнат реално да променят живота ни в следващите 5 години?

Вярвам, че през следващите години ще видим решения, които наистина ще променят живота ни. Предстои ни токенизация на реални активи, институционален DeFi, лесни и сигурни портфейли, по-бързи и евтини транзакции чрез Layer-2 и по-добри децентрализирани системи. Отделно очаквам сериозен напредък в DeSci и DePin секторите, които в комбинация с AI могат да започнат да решават глобални проблеми като децентрализирането на научните изследвания, споделянето на данни за климата и развитието на устойчиви енергийни мрежи, с които човечеството се бори вече десетилетия.

България и Web3. Може ли България да се превърне в реален Web3 хъб? Какво е нужно, за да се случи това?

България има сериозен потенциал да се превърне в един от големите Web3 хъбове, не само заради географското си разположение, но и заради техническата грамотност и нивото на специализация на кадрите ни, които вече са световно признати. Нужни са ни обаче по-голяма яснота в регулациите, по-мащабен достъп до капитал и по-профилирани образователни програми. Общувам с изключително мотивирани българи, които имат идеята, визията и способностите, но често им липсват връзките и ресурсите да ги развият. Именно затова създадохме Buildrooms - първият Web3 хъб в България. Създаваме пространство, в което всеки може да намери каквото му е нужно свързано с Web3 - обучения, помощ за финансиране, контакти, събития, ментори, хакатони и срещи с общността.

Смела прогноза. Ако погледнем 5–10 години напред — как изглежда бъдещето на Web3 според теб?

Моята прогноза за следващите 5–10 години е ясна. Финансовата система ще стане хибридна – фондовете и облигациите ще имат и цифрови версии в блокчейна. Потребителите няма да мислят за блокчейн – ще влизат лесно в приложенията, а собствеността им ще се пази автоматично в мрежата. Регулациите ще станат по-ясни и държавите ще се конкурират коя да привлече повече Web3 бизнеси. Ясно е, че много проекти ще отпаднат по пътя. Но онези, които оцелеят, ще са екипите, които умеят да балансират технология, пазар, продукт и регулация.

Crossroads 2025 ще се проведе на 17–19 октомври в НДК. Регистрация: www.startupbulgaria.eu/crossroads

Какво означават основните термини?

Web3 – ново поколение интернет, базирано на блокчейн, където потребителите притежават данните и идентичността си, вместо те да се контролират от централни компании.

– ново поколение интернет, базирано на блокчейн, където потребителите притежават данните и идентичността си, вместо те да се контролират от централни компании. DeFi (Decentralized Finance) – децентрализирани финансови услуги, като заеми и инвестиции, които работят без банки, чрез блокчейн протоколи.

– децентрализирани финансови услуги, като заеми и инвестиции, които работят без банки, чрез блокчейн протоколи. Токенизация – превръщане на реални активи (например имоти, акции или произведения на изкуството) в дигитални токени, които могат да се търгуват лесно и бързо.

– превръщане на реални активи (например имоти, акции или произведения на изкуството) в дигитални токени, които могат да се търгуват лесно и бързо. Layer-2 – технологии върху основния блокчейн (например Ethereum), които правят транзакциите по-бързи и по-евтини.

– технологии върху основния блокчейн (например Ethereum), които правят транзакциите по-бързи и по-евтини. zk-rollups – криптографска техника, която позволява да се обработват много транзакции наведнъж, като се запазва сигурността на блокчейна.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN