Anthropic обяви мащабна сделка за AI чипове с Google

Google инвестира сериозно в изкуствения интелект, състезавайки се с OpenAI, Microsoft и Amazon

Гигантът в областта на изкуствения интелект Anthropic обяви, че разширява използването на облачните изчислителни услуги и специализираните чипове на Google в сделка на стойност десетки милиарди долари.

Според стартиращата компания от Сан Франциско, споразумението ще включва закупуването от Anthropic на до един милион Tensor Processing Units (TPU) – интегрални схеми, специално проектирани от Google.

Разширяването ще позволи на Anthropic да пусне в експлоатация повече от един гигават нова изчислителна мощност до края на 2026 г., което даде възможност на компанията да отговори на „експоненциално нарастващото търсене“ на своите модели Claude AI, заяви главният финансов директор Кришна Рао. Anthropic посочи, че има над 300 000 бизнес клиенти, предаде AFP.

Компанията е създадена в началото на 2021 г. от бивши служители на OpenAI, които смятаха, че техният работодател, ръководен от главния изпълнителен директор Сам Олтман, не прави достатъчно, за да контролира и предотврати потенциално вредните ефекти от своите модели.

С подкрепата на Amazon, Anthropic бързо се присъедини към големите играчи в областта на генеративния изкуствен интелект, които се впуснаха в луда надпревара след появата на ChatGPT от OpenAI през ноември 2022 г. Нови модели се пускат на пазара с бясна скорост и с все по-големи възможности, пише БГНЕС.

Въпреки че изостава от OpenAI по отношение на потребители и популярност, Anthropic бе считана в продължение на няколко месеца за най-добре представящата се компания в областта на генеративния изкуствен интелект за компютърно кодиране.

Междувременно Google инвестира сериозно в изкуствения интелект, състезавайки се с OpenAI, Microsoft, Amazon и други за лидерство в тази технология. Процесорните единици се конкурират и с много търсените графични процесори на Nvidia.

„Решението на Anthropic да разшири значително използването на TPU отразява силното ценово представяне и ефективност, които екипите му наблюдават с TPU от няколко години. Продължаваме да иновации и да повишаваме ефективността и капацитета на нашите TPU“, каза Томас Куриан, директор на Google Cloud.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN