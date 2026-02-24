Златото за кратко премина прага от 5200 долара за тройунция

Среброто поскъпна до 87,960 долара

Златото днес премина за кратко прага от 5200 долара за първи път от 30 януари, сочат данни на борсата за метали "Комекс" (Comex), цитирани от БТА.

Към 9:38 ч. българско време благородният метал се търгува 5192 долара за тройунция или надолу с 0,64 на сто спрямо предходния търговски ден, след като по-рано достигна цена от 5251 долара за тройунция.

Среброто поскъпва - с 1,60 на сто до 87,960 долара за тройунция, а платината - с 0,39 на сто до 2160,90 долара за тройунция, сочат данни на борсовата площадка.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN