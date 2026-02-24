BGN → EUR
Свят Златото за кратко премина прага от 5200 долара за тройунция

Златото за кратко премина прага от 5200 долара за тройунция

Свят

bTV Бизнес екип

Среброто поскъпна до 87,960 долара

Златото днес премина за кратко прага от 5200 долара за първи път от 30 януари, сочат данни на борсата за метали "Комекс" (Comex), цитирани от БТА. 

Към 9:38 ч. българско време благородният метал се търгува 5192 долара за тройунция или надолу с 0,64 на сто спрямо предходния търговски ден, след като по-рано достигна цена от 5251 долара за тройунция. 

Как Любомила Йорданова създаде бизнес и го продаде за 80 млн. долара?

Среброто поскъпва - с 1,60 на сто до 87,960 долара за тройунция, а платината - с 0,39 на сто до 2160,90 долара за тройунция, сочат данни на борсовата площадка. 

