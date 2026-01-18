BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1617 BGN
Петрол
62.61 $/барел
Bitcoin
$95,384.9
Последвайте ни
1 USD
1.1617 BGN
Петрол
62.61 $/барел
Bitcoin
$95,384.9
Свят Тази страна въвежда обучение по криптовалути в училищата

Тази страна въвежда обучение по криптовалути в училищата

bTV Бизнес екип

Страната въвежда и първата национална учебна програма по изкуствен интелект

Обединените арабски емирства (ОАЕ) предприемат смела стъпка в образованието, която надхвърля обикновеното внедряване на технологии. Страната интегрира изкуствен интелект (ИИ) и дигитални финанси, включително биткойн и блокчейн, в училищната си програма, с цел да подготви учениците не само да се адаптират към бъдещето, но и да го водят. Новаторската визия на ОАЕ за учебната 2026–2027 година включва цялостни промени в учебните програми.

Снимка: Getty Images / iStock

Включването на биткойн в учебната програма гарантира, че учениците познават технологиите, определящи бъдещите икономики. Според министър Сара Ал Амири, подготовката на министерството обхваща съоръжения, учебни материали и иновативни методи на преподаване, поставяйки ОАЕ на водеща позиция в ранното дигитално образование.

Ключов елемент на реформата е учебната програма за дигитални финанси, която запознава учениците с основите на биткойн и блокчейн. Чрез опростени и практични обяснения учениците разбират как функционират дигиталните пари, как се извършват сигурни транзакции и как блокчейн технологията защитава веригите за доставки и ежедневните плащания

Криптоинвеститорите са загубили 2,78 млрд. долара заради хакерски атаки през 2025 г.

Освен дигиталните финанси, ОАЕ въвеждат и първата национална учебна програма по изкуствен интелект, която обхваща учениците от всички класове. Програмата предоставя знания за принципите на ИИ, практическото му приложение и етичните въпроси, включително поверителност на данните и алгоритмична пристрастност

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата