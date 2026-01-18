Тази страна въвежда обучение по криптовалути в училищата

Страната въвежда и първата национална учебна програма по изкуствен интелект

Обединените арабски емирства (ОАЕ) предприемат смела стъпка в образованието, която надхвърля обикновеното внедряване на технологии. Страната интегрира изкуствен интелект (ИИ) и дигитални финанси, включително биткойн и блокчейн, в училищната си програма, с цел да подготви учениците не само да се адаптират към бъдещето, но и да го водят. Новаторската визия на ОАЕ за учебната 2026–2027 година включва цялостни промени в учебните програми.

Включването на биткойн в учебната програма гарантира, че учениците познават технологиите, определящи бъдещите икономики. Според министър Сара Ал Амири, подготовката на министерството обхваща съоръжения, учебни материали и иновативни методи на преподаване, поставяйки ОАЕ на водеща позиция в ранното дигитално образование.

Ключов елемент на реформата е учебната програма за дигитални финанси, която запознава учениците с основите на биткойн и блокчейн. Чрез опростени и практични обяснения учениците разбират как функционират дигиталните пари, как се извършват сигурни транзакции и как блокчейн технологията защитава веригите за доставки и ежедневните плащания.

Освен дигиталните финанси, ОАЕ въвеждат и първата национална учебна програма по изкуствен интелект, която обхваща учениците от всички класове. Програмата предоставя знания за принципите на ИИ, практическото му приложение и етичните въпроси, включително поверителност на данните и алгоритмична пристрастност.

