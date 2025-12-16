Зетят на Тръмп се отказа да строи в Сърбия: Кой ще плати сметката?

Защо строителството е прекратено?

Фирмата на Джаред Кушнер, Affinity Partners, потвърждава пред Wall Street Journal, че се оттегля от проекта за застрояване на комплекса на Генералния щаб в Белград. От компанията заявяват, че решението е взето „от уважение към народа на Сърбия и Белград“, тъй като „значимите проекти трябва да обединяват, а не да разделят“, съобщават от сръбското издание на Forbes.

Дали оттеглянето е следствие от внесения от Прокуратурата за организирана престъпност обвинителен акт срещу министъра на културата Никола Селакович, или това е просто последната капка в препълнената чаша на общественото недоволство срещу проекта, остава неясно. Много по-важният въпрос обаче е какво точно предвижда подписаният договор с американската компания и какви правни и финансови последици може да има сегашната ситуация.

Какви договори всъщност съществуват?

Снимка: Getty Images

Според публично известната информация до момента е подписан само един договор – договор за съвместна инвестиция между Сърбия и стратегически партньор от САЩ.

Освен него са съществували още два договора на проектен етап, които е трябвало да уреждат по-подробно функционирането на бъдещото съвместно дружество. Имало е и проект на 99-годишен договор за наем на земята, както и примерен договор за прехвърляне на дялове в съвместното предприятие.

Тъй като тези документи не са подписани (или поне не са оповестени публично), техните клаузи не могат да бъдат прилагани. Остава обаче основният договор – този, който урежда условията за прекратяване и евентуалното възстановяване на разходи.

Как може да бъде прекратен договорът

Инвестиционният договор предвижда няколко основания за прекратяване:

Неизпълнение на предварителните условия – условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да се създаде съвместно дружество.

Неизпълнение на задълженията в самия процес на учредяване на това дружество.

Несключване и невписване на договор за наем на земята в кадастъра.

В конкретния случай не е стигнато нито до учредяване на съвместно дружество, нито до отдаване под наем на земята (поради незаличени тежести върху парцелите). Това означава, че договорът може да бъде прекратен само на първото основание – неизпълнение на предварителните условия.

Кой какво трябваше да направи?

Снимка: Getty Images

Договорът съдържа 13 предварителни условия, които трябва да бъдат изпълнени в срок от две години от подписването му. Повечето от тях са задължение на държавата, по-малка част – на стратегическия партньор, а едно условие е общо (хармонизиране на бизнес плана).

Задължения на държавата

Сред тях са:

премахване на статута на културна ценност на имотите

завършване на разрушаването на сградите

приемане на регулационен план

обявяване на проекта за проект от особено значение

предоставяне на гаранции, че всичко е извършено законосъобразно

Задължения на стратегическия партньор

Той е трябвало:

да започне процедура пред Комисията за защита на конкуренцията

да възложи изготвяне на екологичен доклад

да прехвърли дела си в съвместното дружество на дъщерна компания от ОАЕ

Едно от ключовите условия е и да не съществува съдебно или административно решение, което би възпрепятствало реализацията на проекта.

Кое условие може да е нарушено?

Снимка: EPA

Двете години за изпълнение на предварителните условия все още не са изтекли, което означава, че по принцип те не могат да бъдат основание за прекратяване. С изключение на едно.

Става дума за клаузата за „съществена отрицателна промяна“ – всяка промяна, която би била съществено вредна за бизнеса, активите или състоянието на бъдещото съвместно дружество.

Тази широка формулировка би могла да позволи тълкуване, че гражданските протести, както и евентуалните негативни последици от съдебни производства срещу министри и длъжностни лица, представляват такава промяна.

Други основания – като евентуално решение на Конституционния съд за противоконституционност на lex specialis или необявяване на проекта за национално значим в 21-дневен срок – изглеждат по-малко вероятни или вече просрочени.

Кой има право да прекрати договора?

Любопитен детайл е, че само стратегическият партньор има право да прекрати договора при неизпълнение на предварителните условия. Ако това се случи, Сърбия разполага с едва пет дни от получаването на писменото уведомление, за да изплати т.нар. разходи за прекратяване.

Колко може да струва това?

Снимка: Getty Images

Разходите за прекратяване включват транзакционните разходи – всички разходи, които партньорът е направил във връзка с проекта, включително преговорите; фиксирана сума от 1 милион евро. Размерът на транзакционните разходи не може да бъде оценен публично.

Стратегическият партньор би могъл да претендира обезщетение и ако Сърбия е нарушила някоя от договорните гаранции – например ако те са неверни или подвеждащи. Тези гаранции включват уверения, че земята е държавна собственост и не е обременена, всички данъци са платени, сградите са премахнати законосъобразно, държавата има право да сключи договора и всички необходими разрешения са валидни.

Особено чувствителна е гаранцията за валидността на одобренията, свързани с премахването на защитата на Генералния щаб – въпрос, около който има сериозни обществени и правни съмнения.

По договора исковете за нарушение на основните гаранции са неограничени, всички други искове са ограничени до 50 милиона евро.

Какво следва?

За Сърбия най-благоприятният сценарий би бил да се стигне най-много до минимално обезщетение, ако изобщо такова бъде поискано. От друга страна, държавата остава с парцела и разрушените сгради, без съвместно дружество и без възможност да „поеме“ дела на партньора. Ако властите все още имат намерение да използват мястото за ново строителство, ще се наложи търсене на изцяло нов инвеститор.

