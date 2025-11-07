„Сърбия отваря кутията на Пандора“: Ще позволят ли на зетя на Тръмп да строи?

Компанията на Кушнер планира да построи луксозен хотел

Сръбските власти искат да използват специален закон, за да позволят на Джаред Кушнер, съпругът на Иванка Тръмп , да осъществи проект в Белград. Кушнер иска да построи луксозен хотел на мястото на бившата централа на югославското Министерство на отбраната, но проектът е спрян от разследване на фалшифицирана документация, която е лишила сградата от статута ѝ на паметник на културата, съобщава STA.

През ноември миналата година правителството отне статута на паметник на културата на бившите сгради на Генералния щаб и Министерството на отбраната, които бяха повредени по време на бомбардировките на НАТО през 1999 г. Преди това то подписа договор с компанията на Кушнер, Affinity Global Development, за съживяване на обекта и отдаване на земята под наем за 99 години.

Компанията на Кушнер планира да построи луксозен хотел с офис площи и над 1500 жилищни единици на мястото. Тя също така обеща да изгради там мемориален комплекс, посветен на всички жертви на бомбардировките на НАТО през 1999 г.

Защо проектът беше спрян?

Снимка: БГНЕС

Проектът спря тази година, тъй като държавната прокуратура започна разследване по подозрение, че ръководителят на сръбската агенция, отговаряща за защитата на паметниците на културата, Горан Васич, е фалшифицирал проект на решение за отнемане на статута на паметник на културата, като по този начин е позволил разрушаването на тази историческа сграда, съобщава STA.

Сръбските власти сега се опитват да заобиколят задънената улица, като приемат специален закон, който според Forbes Serbia може да се превърне в най-бързо приетия закон в историята, тъй като се появи в неделя и вече беше в дневния ред на парламентарната сесия във вторник.

„Приемането на поредния специален закон за големи строителни проекти в Сърбия не е нищо ново. Но този път изглежда, че властите са променили правилата на играта в случая с Генералния щаб. Те внесоха такъв закон в парламента като инициатива на 110 свои депутати. Това представлява първият опасен случай, свързан с този закон. Отваря кутията на Пандора, че това би могло да се превърне в модел за други бъдещи „трудни“ закони“, пише Forbes Serbia.

Призиви срещу събарянето идват и от чужбина

Снимка: БГНЕС

Във вторник три международни организации за защита на културното наследство и Съветът на архитектите на Европа (ACE) също призоваха срещу разрушаването на сградата.

В публично писмо, цитирано от сръбските медии, те изразиха загриженост относно плановете на сръбските власти. Те подчертаха, че комплексът може да бъде професионално реставриран, но че разрушаването му би означавало заличаване на важен елемент от модернистичната архитектура и би навредило на международната репутация на Сърбия, съобщава STA.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN