Защо Тръмп държи милиони долари от венецуелски петрол в катарска банка?

Катарската банка действа като посредник между САЩ и Венецуела

Съединените щати държат стотици милиони долари от продажбата на венецуелски петрол в сметки в Катар. Този косвен канал може да ускори постъпването на средства във Венецуела, но същевременно повдига въпроси за прозрачността на управлението им, предава CNN.

Администрацията на Тръмп потвърди в сряда първата такава продажба, която е донесла около 500 милиона долара. Това е само началото на серия от сделки, от които се очаква да бъдат генерирани милиарди долари през следващите месеци и години. Според бивш служител на администрацията, средствата са били прехвърлени в Катар вместо да се държат в американски банки или директно във Венецуела. Министърът на финансите Скот Бесент съобщи пред Newsmax, че плащанията ще започнат да постъпват във венецуелските банки още на следващия ден, като тези банки вече са започнали да обявяват наличните средства.

Снимка: Getty Images / iStock

Венецуела е санкционирана от западните страни и е изолирана от международната банкова система от години. През последните десетилетия правителството ѝ е конфискувало петролни активи, за които чуждестранни компании търсят обезщетение. Президентът Доналд Тръмп изрази възмущение, че Венецуела „краде“ американски петролни активи, но подчерта, че приходите от продажбите трябва да достигат директно до венецуелското население и да се предотврати достъпът на кредитори с претенции към тези средства.

В петък Тръмп издаде изпълнителна заповед, която забранява налагането на възбрани или други съдебни решения, блокиращи тези средства. Според заповедта, ако парите бъдат обект на правни спорове, това би възпрепятствало „критичните усилия за осигуряване на икономическа и политическа стабилност във Венецуела“. Прехвърлянето на средствата в Катар, извън обсега на кредитори и западни бизнеси с претенции, е един от начините да се постигне този ефект.

Катарската банка действа като посредник между САЩ и Венецуела, като има опит в подобни роли още преди администрацията на Тръмп. Аналози са наблюдавани и по време на администрацията на Байдън, когато част от средствата от продажбите на ирански петрол постъпиха в Иран чрез катарски посредници. Парите, държани в Катар, ще бъдат използвани от венецуелските банки за закупуване на храни, лекарства и подпомагане на малки предприятия, като Централната банка на Венецуела ще ги разпредели според изискванията на САЩ. Бесент заяви, че тези приходи ще финансират държавни операции, сигурност и продоволствена помощ.

