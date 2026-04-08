Защо са били необходими 50 години, за да се върнем на Луната?

Четирима астронавти излетяха от Флорида в рамките на мисията Artemis II на НАСА

На 19 декември 1972 г. мисията Аполо 17 се приземи в Тихия океан, отбелязвайки последния път, когато човек е стъпвал на Луната. Половин век по-късно, в сряда, четирима астронавти излетяха от Флорида в рамките на мисията Artemis II на НАСА. Това епътуване около Луната, което представлява най-смелата стъпка на Съединените щати към връщането на хора на лунната повърхност, в контекста на космическата надпревара с Китай, предава Vox.

Причината за 50-годишното прекъсване не е технологична, а политическа и финансова. Програмата „Аполо“ се роди от надпреварата по време на Студената война, като президентът Джон Ф. Кенеди поставя геополитическа цел, а Линдън Б. Джонсън осигурява нейното изпълнение. Високите разходи за войната във Виетнам и вътрешните социални реформи обаче намаляват бюджета на НАСА още през 1966 г. „Аполо“ приключва през 1972 г. не защото се проваля, а защото изпълнява политическата си мисия – да победи Съветския съюз в космическата надпревара.

След Аполо интересът на САЩ към дълбокия космос намалява. Президентът Никсън нарежда на НАСА да построи космическата совалка, предназначена за многократни полети до ниска околоземна орбита. През 90-те години този фокус се засилва с изграждането на Международната космическа станция (МКС), която става символ на научно сътрудничество, но изисква огромни финансови ресурси, които иначе биха могли да се използват за Луната или Марс.

През следващите десетилетия няколко президенти се опитват да върнат вниманието към Луната, но без успех. Програмата SEI на Джордж Х. У. Буш е прекратена заради огромните разходи, а Constellation на Джордж У. Буш е отменена от Барак Обама през 2010 г. поради липса на финансова подкрепа от Конгреса. Тези примери подчертават структурния проблем – лунните мисии изискват десетилетни ангажименти, докато ежегодно се конкурират с разходи за отбрана, здравеопазване и политически промени.

Снимка: Reuters

Програмата Artemis изглежда е избягала този цикъл, като НАСА си партнира с частни компании като SpaceX и изгражда международна коалиция чрез споразуменията Artemis, споделяйки разходи и рискове. Целта е не само посещение на Луната, а създаване на устойчиво присъствие и подготовка за бъдещи мисии до Марс. Администраторът на НАСА Джаред Айзъкман подчерта, че това е първата пилотирана мисия в тази среда от повече от половин век и че тя ще предостави ценни данни за бъдещите експедиции.

Ако мисията протече по план, астронавтите Рийд Уайзман, Виктор Глоувър и Кристина Кох, заедно с канадския астронавт Джереми Хансен, ще обиколят Луната и ще се върнат след почти 10 дни, тествайки границите на космическия кораб и изследвайки по-дълбоко в космоса от всякога. Това е първият пилотиран полет по програмата Artemis и първата мисия близо до Луната извън земната орбита от 53 години насам, след последната мисия Аполо през 1972 г.