Румънски град е сред най-добрите дестинации за октомври, заедно с Ню Йорк

Румънски град е сред най-добрите дестинации за октомври, заедно с Ню Йорк

bTV Бизнес екип

Класацията включва градове от цял свят

За хората, които не са успели да почиват през лятото, октомрви е възможност да организирате кратка почивка. Сред най-препоръчваните световни дестинации за есенно пътуване, подбрани от международното издание Time Out, се откроява и един румънски град. Заедно с мегаполиси като Ню Йорк и Сан Франциско, изданието включва Тимишоара в престижната си селекция.

Снимка: Getty Images / iStock

Картата на препоръчаните дестинации на Time Out включва разнообразни предложения от малко известни европейски локации до Шри Ланка, Турция, Бутан и Филипините. Тимишоара намира място редом до тях със своята уникална атмосфера, историческа тежест и архитектурен чар.

Разположен на река Бега, градът впечатлява с широките си площади, зелените си паркове и реставрираните си сгради в нежни пастелни тонове. Това е място, което предлага спокойствие и градски комфорт, далеч от облика на други по-натоварени румънски градове. Именно това поставят Тимишоара на картата на есенните пътувания като алтернатива на големите метрополиси.

Снимка: Getty Images / iStock

Исторически, градът е свързан с ключови събития за Румъния тук пламва искрата на Революцията от 1989 г., която слага край на комунистическата диктатура. Time Out припомня значението на този първи свободен град“ и препоръчва посещение на Музея на революцията от 1989 г. Заедно с богатото културно наследство, градът живее чрез своята оживена музикална сцена от малки клубове до внушителната оперна сцена.

През последната година Румъния е била посетена от близо 2,4 милиона международни туристи. Повечето от тях идват от страни като Германия, Италия, Израел, САЩ, Великобритания, Франция и други европейски държави. Според данни, 82,1% от посетителите използват автомобилен транспорт включително и за достъпа до градове като Тимишоара.

