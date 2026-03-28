Защо милиони хора с италиански корени може да загубят правото си на гражданство?

Новият закон от март 2025 г. поставя ограничения - eто какви

Откакто Италия се обедини като държава през 1861 г., най-сигурният начин да се установи кой е италиански гражданин беше чрез родителите му. Първата страница на гражданския кодекс от 1865 г., публикуван като правилник за новата европейска държава, ясно посочваше, че дете, родено от италиански гражданин, също е италиански гражданин.

Този фундаментален принцип на Bel Paese обаче сега е застрашен, като промените засягат диаспората и потенциално спират потомците на италианци да възстановят връзката си с родината. Италианците, които се установяват в чужбина, рискуват да не могат да предадат гражданството на своите деца, предава CNN.

В четвъртък Конституционният съд обяви, че ще подкрепи правителството и неговия закон от 2025 г., който ограничава гражданството за родените извън Италия. Законът, издаден чрез извънреден указ през март миналата година, бе оспорен от четирима съдии за конституционност. След първото заседание съдът сигнализира подкрепа за правителствената позиция, като обяви, че повдигнатите въпроси са „частично неоснователни и частично недопустими“. Очаква се детайлното решение да бъде публикувано през следващите седмици.

Италианските правила за гражданство по произход са били в сила от самото създаване на държавата. Доскоро италианците, живеещи в чужбина, можеха да предадат гражданството на потомците си, ако не са се отказали от него или не са го загубили чрез придобиване на друго. Между 1861 и 1918 г. близо 16 милиона граждани емигрират, но мнозина запазват гражданството си и го предават на поколенията.

Новият закон от март 2025 г. поставя ограничения: само тези, чиито родители или баби и дядовци са родени в Италия и са имали единствено италианско гражданство към момента на раждането на потомка, могат да бъдат признати за граждани. Това практически забранява двойното гражданство за диаспората и затруднява процеса за получаване на признание, който включва събиране на стари актове, доказване на непрекъснато гражданство и чакане в консулства с години за час.

Италия вече се сблъсква с намаляващо и застаряващо население, докато регионалните съдилища и консулства са залети от хиляди заявления. Мнозина потомци, включително тези, чиито баби и майки не са могли да предадат гражданство преди 1948 г., се оказват блокирани от новите ограничения. Адвокатите съветват засегнатите да продължат съдебните дела, включително пред европейските съдилища, но признават, че битката ще бъде дълга и трудна.

