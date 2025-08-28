„Задръстване“ от 96 камиона проверява здравината на най-високият мост в света

Откриването на моста е планирано за септември

Най-високият мост в света в Китай преминава тест за натоварване с 96 тежкотоварни камиона, обявен е за „безопасен“. Тестът включва стратегическо позициониране на 96 камиона на моста на групи, за да се измери реакцията му на реално натоварване, осигурявайки неговата стабилност и безопасност.

Здрав ли е най-високият мост?

Китайският мост Хуадзян Гранд Каньон, висок 625 метра, преодоля последното си препятствие, преди да бъде отворен за обществеността. Според China Daily мостът е преминал успешно строг тест за статично натоварване от 21 до 25 август.

По време на теста, 96 тежкотоварни камиона с общо тегло 3360 метрични тона са разположени на моста, за да се оцени неговата товароносимост. Над 400 сензора наблюдават основния участък на моста, кулите, кабелите и окачвачите дори за най-малките измествания, осигурявайки неговата структурна цялост и безопасност. Инженерите потвърдиха, че здравината, твърдостта и цялостните характеристики на моста отговарят на стандартите за безопасност.

Относно моста

Мостът се простира на обща дължина от 2900 метра, с основен отвор от 1420 метра, и се извисява на 625 метра над дъното на каньона. След откриването си, той ще държи рекордите както за най-висок мост в света, така и за мост с най-дълъг отвор в планински район.

Ръководителят на проекта Ву Джаоминг от Guizhou Transportation Investment Group Co., Ltd. подчерта многобройните предизвикателства, пред които са изправени строителите по време на строителството, включително управлението на температурите по време на мащабни бетонни изливания, стабилизирането на стръмни склонове на каньони и смекчаването на въздействието на силните ветрове. Въпреки тези препятствия, екипът завърши проекта предсрочно, което доведе до изграждането на моста с най-голям отвор в планински терен.

Планираното да отвори врати през септември, то значително ще стимулира местния туризъм и развитие, като ще намали времето за пътуване между Лиуджи и Анлун от 2 часа на само 2 минути. Забележително е, че Китай доминира в световните класации за мостове, като осем от десетте най-високи моста вече са в експлоатация, всички в Гуейджоу.

