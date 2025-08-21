1 USD
1.67868 BGN
Петрол
66.23 $/барел
Bitcoin
$114,128.0
Последвайте ни
1 USD
1.67868 BGN
Петрол
66.23 $/барел
Bitcoin
$114,128.0
Свят Задава ли се нов данък за електромобилите?

Задава ли се нов данък за електромобилите?

bTV Бизнес екип

Той трябва да замести сегашния акзиц, който се налага на горивата

С масовото навлизане на електрическите автомобили лека полека държавите започват да въвеждат нов данък, който ще трябва да замести сегашния акзиц, който се налага на горивата.

Замяната на акциза върху бензина и дизела под формата на данък върху пробега постепенно се разширява в различни държави, като Нова Зеландия. Електрическите автомобили не плащат данъците на бензиновите и дизеловите возила, а хибридите и plug-in хибридите също плащат по-малко, отколкото биха плащали за същия брой изминати километри с конвенционален автомобил, пише "24 часа".

Кои копчета за кола се използват най-често и защо се повреждат?

Исландия вече въведе такъв данък, но с едновременното премахване на акциза върху бензина и дизела. Друга държава, която планира да въведе нещо подобно, е Нова Зеландия. Там се облагат с данък километрите, изминати от електрически автомобили, plug-in хибриди, дизелови автомобили и ремаркета, с различни ставки, но бензиновите автомобили все още не подлежат на т. нар. RUC, такса за ползване на пътя. Бензинът подлежи на акциз.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата