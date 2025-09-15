За първи път от 34 години: Гейтс не е в ТОП 10 на най-богатите американци

Докато други милиардери стават все по-богати, Гейтс е решен да обеднее

Съоснователят на Microsoft, който беше най-богатият американец в продължение на почти четвърт век, вече не е начело на тазгодишния списък с най-богатите хора в САЩ.

Бил Гейтс отдавна е известен като най-богатия човек в Америка. От 1991 г. насам той се класираше на първо или второ място всяка година в продължение на близо три десетилетия в списъка на Forbes на 400-те най-богати хора в страната.

През 2021 г. тя падна под второто място. А сега, за първи път от 34 години, Гейтс дори не е сред първите десет. В тазгодишния списък на Forbes 400 той е на 14-то място - точно зад съоснователя на Bloomberg LP Майк Блумбърг и с едно място пред най-богатата жена в страната (и в света), наследницата на Walmart Алис Уолтън.

Разбира се, Гейтс все още има огромно състояние - Forbes оценява състоянието му на 107 милиарда долара, колкото и миналата година.

Докато други милиардери в списъка стават все по-богати, Гейтс е решен да обеднее. През май той обяви плановете си да дари 99% от останалото си богатство на филантропската си фондация „Гейтс“ през следващите две десетилетия. Фондацията ще затвори врати през 2045 г., годината, в която Гейтс навършва 90 години. За да се откаже от 99% от богатството си, Гейтс планира да дарява „милиарди всяка година“ на фондацията.

Класацията на Гейтс в списъка на Forbes 400

След десетилетия, прекарани на или близо до върха на стълбицата, Гейтс умишлено работи, за да се спусне по-ниско.

Спадът на Гейтс в списъка на американските милиардери започва същата година, в която той и съпругата му Мелинда Френч Гейтс се развеждат след 27 години брак. През 2021 г. той пада до четвърто място в списъка на Forbes, с оценено състояние от 134 милиарда долара.

Преди година той падна до номер 9, със състояние от 107 милиарда долара. Спадът в нетното богатство дойде, след като Френч Гейтс подаде оставка като съпредседател на фондация „Гейтс“ и обяви, че ще получи 12,5 милиарда долара за собствена филантропия като част от напускането си.

