Започва изграждането на нов парк край морето: Първият етап струва над 3 млн. евро

Първа копка на Етап I беше направена в средата на април 2026 г.

В Бургас започва реализацията на проекта за нов крайбрежен парк "Екотон", който ще бъде изграден в квартал "Сарафово". Новото зелено пространство ще се простира върху площ от 140 декара и ще обхване централната част на крайбрежието в Бургаския залив. Идеята е зеленото пространство да свърже квартала с Морската градина на града.

В момента "Сарафово" страда от остър недостиг на озеленени пространства, а отредените за парка терени са запустели, на места обрасли в непроходима растителност, а другаде обезлесени и превърнати в нерегламентиран паркинг. Установени се изхвърлени строителни отпадъци, като на места камарите достигат 6 метра дебелина, пише "Сега".

Проектът "Екотон" предвижда да се изгради алейна мрежа, която да свърже "Сарафово" с крайбрежната плажна ивица; да надгради съществуващата растителност; да изтегли трафика от парковата зона. Изграждането на парка ще гарантира почти 30 кв.м зелена площ на жител в района.

Според визията на архитектурното студио, което работи по проекта, паркът ще бъде реализиран на три етапа. Първият се отнася за централната част, главната крайбрежна алея, зони за отдих, а другите предвиждат да се създадат зони за активен спорт, както и амфитеатър с тераса с изглед към морето. Първата стъпка към изграждането на парка вече е предприета. В момента се изгражда Етап I, обхващащ централната част с главната крайбрежна алея и интерактивните зони за отдих, докато следващите две фази ще добавят територии за активен спорт (Етап II) и голям амфитеатър с изгледна тераса към морето (Етап III).

Първа копка на Етап I беше направена в средата на април 2026 г.. По договор строителните дейности трябва да приключат в рамките на 320 дни, което означава, че първите зони за отдих ще посрещнат посетители през пролетта на 2027 г. Сумата за изграждане на тази част от парка е 3.03 млн. евро, като над 80% от тях идват по линия на европейската инициатива Re-Value (по програма "Хоризонт Европа"), чиято основна цел е да превърне крайбрежните градове в климатично неутрални зони.

За предстоящите етапи II и III общината ще разчита на механизма на Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ), поясни пред "Капитал" заместник-кметът по строителство и инвестиции в община Бургас Чанка Коралска.

В централната част на парка е проектирана и детска площадка „Екотон“, която ще включва различни зони за игри, които да представят взаимодействието между горските и крайбрежните екосистеми. Съоръженията за малките ще са за скачане „Гнездото на фламингото“, въртележка „Via Pontica“, тип въртяща се платформа, изравнена с настилката и подходяща за деца с двигателни затруднения, комбинирано съоръжение за игра „Потъналият кораб“ и „Горска пътека“, за водна игра „Тайната река“, пързалка и „Вълните“. Освен това ще има и четири занимателни панела в духа на Атанасовското и Поморийското езеро и Черно море.

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