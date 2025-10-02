Верига ресторанти пуска на пазара нов сос, който да привлече потребители от поколение Z

Според проучване, младите имат изявен афинитет към пикантното

След две поредни тримесечия на понижаващи се продажби, Chipotle въвежда на пазара сос, който цели да привлече по-младите потребители, особено от поколение Z. От 30 септември веригата започна да предлага „Червено чимичури“ – гарнитура за ограничен период от време, специално създадена за почитателите на пикантни вкусове. Сосът, който ще се продава за 1 долар, се приготвя ежедневно с пресни съставки – печен чесън, люти чушки, пресен кориандър и цитрусов сок, предава CNN.

Снимка: Getty Images / iStock

Президентът и главен бранд директор на Chipotle, Крис Бранд, коментира пред CNN, че добавянето на нови продукти често съживява интереса към веригата, води до по-чести посещения от редовни клиенти и привлича нови. Той отбелязва, че представянето на друг пикантен продукт през юни е доказало, че подобни иновации стимулират продажбите и разширяват клиентската база. Поколението Z има изявен афинитет към пикантното, което прави подобни продукти особено привлекателни за тях.

Според анализи от компанията Numerator, почти половината (46%) от хората, закупили Adobo Ranch, не са били посетители на Chipotle през предходните осем седмици. Тези нови клиенти също така са с 20% по-голяма вероятност да принадлежат към поколение Z – основната целева група за новия сос.

Под ръководството на Боутрайт, Chipotle разчита на стратегията с ограничени продукти – само за последния месец това е третото такова пускане. В миналото, веригата пускаше едва два или три такива продукта годишно. Бранд посочва, че ресторантската индустрия е изключително конкурентна и несигурността в икономиката кара брандовете да се борят за вниманието на клиента чрез иновации и нови предложения.

