Свят Верига ресторанти пуска на пазара нов сос, който да привлече потребители от поколение Z

Верига ресторанти пуска на пазара нов сос, който да привлече потребители от поколение Z

bTV Бизнес екип

Според проучване, младите имат изявен афинитет към пикантното

След две поредни тримесечия на понижаващи се продажби, Chipotle въвежда на пазара сос, който цели да привлече по-младите потребители, особено от поколение Z. От 30 септември веригата започна да предлага Червено чимичуригарнитура за ограничен период от време, специално създадена за почитателите на пикантни вкусове. Сосът, който ще се продава за 1 долар, се приготвя ежедневно с пресни съставки печен чесън, люти чушки, пресен кориандър и цитрусов сок, предава CNN

Снимка: Getty Images / iStock

Президентът и главен бранд директор на Chipotle, Крис Бранд, коментира пред CNN, че добавянето на нови продукти често съживява интереса към веригата, води до по-чести посещения от редовни клиенти и привлича нови. Той отбелязва, че представянето на друг пикантен продукт през юни е доказало, че подобни иновации стимулират продажбите и разширяват клиентската база. Поколението Z има изявен афинитет към пикантното, което прави подобни продукти особено привлекателни за тях. 

Според анализи от компанията Numerator, почти половината (46%) от хората, закупили Adobo Ranch, не са били посетители на Chipotle през предходните осем седмици. Тези нови клиенти също така са с 20% по-голяма вероятност да принадлежат към поколение Z основната целева група за новия сос. 

Този европейски град е дом на най-добрия бургер в света

Под ръководството на Боутрайт, Chipotle разчита на стратегията с ограничени продукти само за последния месец това е третото такова пускане. В миналото, веригата пускаше едва два или три такива продукта годишно. Бранд посочва, че ресторантската индустрия е изключително конкурентна и несигурността в икономиката кара брандовете да се борят за вниманието на клиента чрез иновации и нови предложения. 

