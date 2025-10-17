Верига магазини въвежда "бавни каси", където може да се общува с персонала

Инициативата е част от правителствена кампания, която цели да стимулира възрастните хора да бъдат социално активни

Холандската верига супермаркети Jumbo въведе специални бавни каси. Целта на тази инициатива е да се предостави повече време на клиентите – не само за плащане и опаковане на покупките, но и за кратък разговор с касиера. Идеята е насочена към намаляване на социалната изолация, особено при възрастните хора. В момента около 200 от общо 700-те обекта на „Jumbo“ в Холандия разполагат с такива „каси за разговор“, предава Grocery Dive.

Снимка: Getty Images/iStock

Един от сериозните проблеми, засягащи възрастните хора в глобален мащаб, е усещането за самота. Роднини често се преместват, близки приятели се разболяват или си отиват, а съвременното забързано ежедневие и непривични технологии правят всекидневието още по-трудно. Особено в градовете, анонимността засилва усещането за изолация. Посещението в супермаркета често е едно от малкото излизания от дома, но и там атмосферата е припряна – всичко трябва да се случи бързо, без време за разговор или човешки контакт.

През 2019 г. в рамките на национална инициатива, насочена към борбата със самотата, Jumbo започва да прилага идеята за бавни каси. Инициативата е част от правителствена кампания, която цели да стимулира възрастните хора да излизат по-често и да бъдат социално активни, но също така приканва всички граждани да обръщат повече внимание на възрастните си съседи и близки.

Снимка: iStock

Проучване в страната показва, че един на всеки десет холандци изпитва самота. Сред хората над 75-годишна възраст, всеки трети споделя същото чувство. Това е сериозна обществена тема, на която Jumbo решава да отговори със собствен подход чрез създаване на така наречените „Kletskassa“ – или „каси за разговор“.

Първата такава каса е открита в град Влиймен и среща положителен отзвук сред клиентите. В резултат, веригата решава да разшири инициативата и да въведе тези специални каси в стотици други обекти. Освен това, в някои магазини са обособени и „кътчета за чат“, където клиентите могат да се срещат и разговарят на чаша кафе. Служителите преминават обучение, за да могат да забелязват, когато някой се чувства самотен или емоционално уязвим, и да предложат приятелски разговор.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN