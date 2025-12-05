Два пъти за щастие: Cloudflare си взе "петъчен отпуск"

Cloudflare се срина, а акциите паднаха

"Хюстън, имаме проблем!" Cloudflare се срина…отново.

Потребители от различни здържави съобщават, че изпитват затруднения при достъп до редица популярни приложения като LinkedIn, Canva и др., съобщава CNBC. Посещенията в тях дава сървърна грешка 500. Дори сайтът на Downdetector, в който потребители от цял свят съобщават за проблеми с достъпа до различни уебсайтове, не е достъпен заради срива.

Как реагира пазара?

Акциите на компанията се понижиха с 4,5% в извънборсовата търговия, след като множество глобални уебсайтове се сринаха и Cloudflare съобщи, че разследва проблема.

Няколко минути по-късно компанията обяви, че е „внедрила корекция“ и наблюдава ефекта от нея. След тази новина акциите на Cloudflare възстановиха част от загубите си и последно се търгуваха с 2% понижение.

Проблеми с Cloudflare

Прекъсването идва по-малко от три седмици след подобен срив на Cloudflare, който причини съобщения за грешки в интернет, проблем, който компанията определи като „неприемлив“ по това време, предвид важността на услугите ѝ.

Софтуерът на Cloudflare се използва от много фирми по целия свят, като помага за управлението и защитата на трафика за около 20% от мрежата . Сред услугите, които предоставя, е защитата срещу разпределени атаки за отказ на услуга, при които злонамерени лица се опитват да претоварят системата на уебсайт с толкова много заявки за трафик, че тя да не може да функционира.

