BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.67652 BGN
Петрол
62.77 $/барел
Bitcoin
$92,678.5
Последвайте ни
1 USD
1.67652 BGN
Петрол
62.77 $/барел
Bitcoin
$92,678.5
Свят Два пъти за щастие: Cloudflare си взе "петъчен отпуск"

Два пъти за щастие: Cloudflare си взе "петъчен отпуск"

Свят

bTV Бизнес екип

Cloudflare се срина, а акциите паднаха

"Хюстън, имаме проблем!" Cloudflare се срина…отново.

Потребители от различни здържави съобщават, че изпитват затруднения при достъп до редица популярни приложения като LinkedIn, Canva и др., съобщава CNBC. Посещенията в тях дава сървърна грешка 500. Дори сайтът на Downdetector, в който потребители от цял свят съобщават за проблеми с достъпа до различни уебсайтове, не е достъпен заради срива.

Как реагира пазара?

Акциите на компанията се понижиха с 4,5% в извънборсовата търговия, след като множество глобални уебсайтове се сринаха и Cloudflare съобщи, че разследва проблема.

Няколко минути по-късно компанията обяви, че е „внедрила корекция“ и наблюдава ефекта от нея. След тази новина акциите на Cloudflare възстановиха част от загубите си и последно се търгуваха с 2% понижение.

Проблеми с Cloudflare

Прекъсването идва по-малко от три седмици след подобен срив на Cloudflare, който причини съобщения за грешки в интернет, проблем, който компанията определи като „неприемлив“ по това време, предвид важността на услугите ѝ.

Софтуерът на Cloudflare се използва от много фирми по целия свят, като помага за управлението и защитата на трафика за около  20% от мрежата . Сред услугите, които предоставя, е защитата срещу разпределени атаки за отказ на услуга, при които злонамерени лица се опитват да претоварят системата на уебсайт с толкова много заявки за трафик, че тя да не може да функционира.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата