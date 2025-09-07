В тази страна можете легално да сключите брак с починал

Всяка година се подават между 60 и 100 молби за посмъртни бракове

Посмъртният брак във Франция е законна, но изключително рядка процедура, при която човек може да се ожени за своя починал партньор. Законът, който позволява това, е създаден още от Наполеон през 1803 г. като мярка за защита на вдовици на войници.

Снимка: Instagram/Getty Images

През 1959 г. той е включен в Гражданския кодекс след трагичното скъсване на язовира Малпасет. Тогава, по настояване на Ивон дьо Гол, първата дама на Франция, президентът позволява първия съвременен посмъртен брак – между бременната Ирен Жобар и нейния загинал партньор Фредерик Капра, пише connexionfrance. Днес тази възможност съществува, но минава през сложен бюрократичен и емоционален процес, завършващ с одобрението на френския президент.

Кой може да сключи посмъртен брак?

Между 60 и 100 молби за посмъртни бракове се подават във Франция всяка година, като около половината от тях получават одобрение. Най-често такива бракове се позволяват при партньори на служители от службите за сигурност – войници, пожарникари и полицаи. Самият президент Еманюел Макрон е разрешавал такива бракове поне четири пъти.

Какво се изисква?

Въпреки емоционалната страна, посмъртният брак е строго регламентиран. За да бъде разгледано едно искане, трябва да бъдат изпълнени две основни условия. Първо, молещият се трябва да докаже, че починалият партньор е желаел брака. Това може да бъде потвърдено чрез документи като предбрачен договор, вече закупени брачни халки или кореспонденция, свързана със сватбата.

Второ, трябва да има сериозна причина, която да оправдава брака – например дългогодишно съжителство, внезапна смърт или очаквано дете. Всеки случай се разглежда от Дирекцията по граждански въпроси, а процесът може да продължи от шест месеца до две години.

Възможно ли е и за чужденци?

Посмъртният брак остава строго френска юридическа конструкция. Никоя друга държава не го признава, което практически изключва чуждестранни граждани от възможността да го сключат, дори ако са били сгодени за френски партньор.

Адвокат Карлин Лека, специалист по семейно право в Екс ан Прованс, подчертава, че дори наличието на ясни намерения не е достатъчно без конкретни доказателства и правна основа. В някои случаи е правено предложение за законодателни промени, които да улеснят процедурите за чужденци, но засега Франция остава единствената страна, която позволява този тип съюз – с ограничено правно действие.

Какво предоставя посмъртният брак?

Въпреки своята емоционална тежест, посмъртният брак не предоставя всички права на стандартния брак. Вдовецът или вдовицата могат да получат пенсията на починалия, вдовишко обезщетение и суми по животозастраховка. Ако смъртта е причинена от трето лице, е възможно да се претендира и за допълнително обезщетение. Въпреки това, посмъртният брак не дава право на наследство, тъй като не е подписан брачен договор. Затова макар и символично значим, той не може да замести традиционните правни и имуществени последици от живота в брак.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN