В тази страна има специални регистрационни номера за „шофьори-туристи“

Свръхтуризмът е предпоставка за инциденти

Шотландец е изобретил така наречената туристическа табела, която хората могат да лепят на колите си, докато посещават чужда държава. По този начин местните шофьори са предупредени, че автомобилът е на турист, който се нуждае от повече търпение на пътя.

Табелите са се разпространили както в Шотландия, която е известна с опасния си път А9, така и в социалната мрежа Tiktok, благодарение на която все повече хора от цял ​​свят поръчват табелата.

Създаването на стикера

Робърт Маршал е човекът, който стои зад тази идея. Той проектира стикер, наречен „Туристическа табела“, който туристите могат да залепят на колите си, за да сигнализират на другите шофьори, че не са местни, съобщава CNN.

„Карах от грешната страна на пътя“, казва той пред CNN. „Не разбирах пътните знаци и всички караха точно зад мен. Ако тези хора само знаеха, че съм турист, щяха да ме оставят на мира.“

Местната полиция работи с посолството на САЩ, за да информира американските туристи за безопасността на движението по пътищата, съобщава BBC. Според Transport Scotland броят на инцидентите с участието на чуждестранни шофьори, шофиращи в грешната посока, се е увеличил с 46% за една година.

„Имаме проблем със свръхтуризма“, каза Лаура Хенслер , активистка за пътна безопасност на пътната магистрала A9, която работи с Маршал за популяризиране на така наречените Т-табели. „Нашата инфраструктура е на ръба на капацитета си, все по-трудно е да се справим с натиска“, добави тя.

Властите все още не са признали официално регистрационните номера. Транспортната агенция на Шотландия заяви пред CNN, че националните стандарти за превозни средства, включително маркировките върху тях, са отговорност на Министерството на транспорта. Но добавиха, че стига стикерът да не е обиден, „можете да поставите каквото пожелаете на колата си“.

