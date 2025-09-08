5 навика на най-богатия 1% в света

Богатите хора правят и неща, които не са фокусирани върху числата

Разликата между богат и заможен е, че забогатяването е просто натрупване на пари. Те могат да идват и да си отиват, и ако някой, който е богат, загуби парите си, може да има проблеми с това да ги възвърне или да ги изгради отново.

Когато говорим за натрупване на богатство, обикновено се сещаме за числа или как можем да увеличим доходите си, как можем да инвестираме или как можем да вземаме по-добри решения въз основа на числа. Но богатите хора правят и неща, които не са фокусирани върху числата. Ето пет неща, които богатите хора правят редовно, за да ги направят финансово успешни, цитирано от Raizinvest.

1. Упражнения

Първото нещо е, че те спортуват. Обикновено спортуват поне 30 минути на ден и правят това около четири дни в седмицата. Не е много, не е огромен ангажимент, но изследванията показват, че хората, които спортуват, имат много по-добри резултати по отношение на начина, по който мислят, постигането на яснота в живота си и вземането на решения.

2. Четене

Богатите хора четат. Появиха се много изследвания, които сочат , че главните изпълнителни директори, изпълнителните директори на най-високо ниво, четат средно по 60 книги годишно. 60 книги в сравнение с около една или две, които всички останали четат.

Бил Гейтс казва, че чете 50 книги годишно, а Уорън Бъфет казва, че чете по 5 до 6 часа на ден!

3. Контакти

Много хора казват, че мрежата ви от контакти е вашата нетна стойност. Това означава, че се запознавате с други хора и това отваря врати за много други възможности. Няма да можете да натрупате богатство само като седите в задната си стая и се държите сами. Трябва да излезете навън, да посещавате събития, да разговаряте с хората.

Някои от най-големите ми продажби са дошли само от посещение на събитие за работа в мрежа, размяна на визитки, хапване и пиене на бира с човек, който взема решения.

4. Ментори

Арнолд Шварценегер казва в книгата си:

„Няма човек , който сам е постигнал успеха си.“ Всеки има ментори, всеки има водачи, всеки има треньори, съветници. Намерете своите ментори, намерете хора, които са били там и са го направили с този опит.

5. Благодарност

Богатите хора практикуват благодарност всеки ден. Няма нищо по-лошо от това да мислите и да се сравнявате с другите и да казвате колко изоставате . Вместо да казвате „Нямам това“, бъдете благодарни за това, което имате. Има много хора, които вярват, че живеете една от най-добрите им версии на живота.

Така че, ако ви писне да ходите на работа, вместо да се събудите и да кажете:

„Трябва да отида на работа днес“, събудете се и си кажете: „Мога да отида на работа днес“, защото има много хора , които се борят, нямат работа и биха искали да се възползват от вашата възможност.

