В тази европейска страна хората работят близо 50 часа седмично

В тази европейска страна хората работят близо 50 часа седмично

bTV Бизнес екип

Представителството на чужденци в работната сила се е увеличило

Скорошен анализ на Randstad показва, че само Гърция, Кипър и Франция имат по-висок процент служители, които обичайно работят 49 часа или повече седмично, отколкото Португалия, пише Euronews. 

Португалия е на четвърто място в Европейския съюз по дял на професионалистите, които редовно работят 49 часа или повече седмично на основната си работа.

Какво показват данните?

Снимка: Getty Images/iStock

Цифрата, която обхваща 9,1% от служителите според анализ на Randstad Research и базирана на данни от последното тримесечие на 2025 г., е доста над средното за ЕС от 6,5% и удобно надвишава стандартните работни седмици от 35 часа в публичния сектор и 40 часа в частния сектор.

Само Гърция (12,4%), Кипър (10%) и Франция (9,7%) са имали дори по-висок дял на служителите, прекарващи поне 49 часа седмично на работа.

Както посочват оценките на Randstad, Португалия е имала „по-висока честота на дълги, работни часове от икономики като Германия или Испания“, където процентът на професионалистите, подложени на дълги часове, е бил съответно 5% и 6,3%.

Ирландия (57,3%) е имала най-висок дял на работещите хора с висше образование, в рязък контраст с Румъния (22,7%).

Работиш по Великден? Можеш да вземеш четворна надница

Чуждестранни работници

В 27-те държави членки на ЕС присъствието на чуждестранни граждани в работната сила е било около 10,5% през четвъртото тримесечие на 2025 г. В Португалия делът е по-нисък - 7,9%, все още „далеч от страни като Люксембург“ с 54,4% или Испания с 16,8%.

Разглеждайки португалския национален контекст, се наблюдава „забележим и скорошен растеж“ по този показател.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

