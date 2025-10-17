В света има само два едноцифрени телефонни кода - ето кои са те

Останалите имат 2 или 3 цифри

Някога чудили ли сте се какво всъщност означават телефонните кодове на държавите? И защо в света има само два едноцифрени кода, докато всички останали имат две или дори три цифри?

Само четири държави имат златен код - +1 за САЩ и Канада и +7 за Русия и Казахстан. Казахстан обаче временно използва плюс седем.

И така, къде са плюс две, плюс три и всичко останало?

Работата е там, че през 60-те години на миналия век светът е бил разделен на телефонни региони и на всеки регион е бил присвоен собствен начален номер, пише N1.

+1 е при Северна Америка (споделено между САЩ и Канада), плюс две в Африка, плюс три и плюс четири в Европа, плюс пет в Централна и Южна Америка, плюс шест в Югоизточна Азия и Австралия, плюс осем в Източна Азия и плюс девет в Близкия изток.

Така на страните с най-висок приоритет се дават едноцифрени кодове за бърза комуникация, докато на други първо се присвоява регионален код, а след това уникален номер за всяка страна. И знаете ли какво не съществува? Код, който е плюс нула.

