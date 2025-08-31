1 USD
1.67767 BGN
Петрол
66.86 $/барел
Bitcoin
$108,998.0
Последвайте ни
1 USD
1.67767 BGN
Петрол
66.86 $/барел
Bitcoin
$108,998.0
Свят В Корея задължително си купуват лотариен билет, ако сънуват това

В Корея задължително си купуват лотариен билет, ако сънуват това

bTV Бизнес екип

Вярата в сънищата за корейците има своите дълбоки културни и исторически корени

В Корея сънищата не са просто несъзнателни видения, а често се възприемат като пророчески знаци. За корейците една от най-спазваните традиции е покупката на лотариен билет, ако сте сънували човешки екскременти. Колкото и абсурдно да звучи за западния свят, сънуването на изпражнения в корейската култура се счита за символ на предстоящ късмет, богатство и финансов просперитет, предава Сastoffsetsail. 

Тази необичайна вяра има своите дълбоки културни и исторически корени. В миналото, когато селското стопанство е било основен поминък в Корея, използването на човешки и животински отпадъци като тор е било напълно нормализирано и широко разпространено. Затова и екскрементите са били асоциирани с плодородие, добра реколта и по-добър живот. Доброто количество изпражнения на нивата е значело добра храна на трапезата. Така отпадъкът, символ на отвращение за много култури, в Корея се е трансформирал в знак за просперитет.

Памела Андерсън продава...кисели краставички

Корейската система за тълкуване на сънища е известна като ggumhae и класифицира изпражненията като един от най-късметлийските символи. Според нея, ако човек сънува, че стъпва в тях или вижда голяма купчина, това се възприема като сигурен знак за наближаващо финансово благополучие. Някои вариации на съня дори предвещават още по-голяма печалба – например ако екскрементите са златни или идват от известна личност.

Историите за сънища, водещи до печалби, се разпространяват от уста на уста и продължават да се предават в съвременна Корея. Един от примерите е този на ученичка, която споделя, че сънувала как спасява дете от зловонна яма в традиционна тоалетна – нещо, което въпреки неприятните асоциации, се е възприело като позитивен сън, предвещаващ шанс за печалба. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата