В Корея задължително си купуват лотариен билет, ако сънуват това

Вярата в сънищата за корейците има своите дълбоки културни и исторически корени

В Корея сънищата не са просто несъзнателни видения, а често се възприемат като пророчески знаци. За корейците една от най-спазваните традиции е покупката на лотариен билет, ако сте сънували човешки екскременти. Колкото и абсурдно да звучи за западния свят, сънуването на изпражнения в корейската култура се счита за символ на предстоящ късмет, богатство и финансов просперитет, предава Сastoffsetsail.

Тази необичайна вяра има своите дълбоки културни и исторически корени. В миналото, когато селското стопанство е било основен поминък в Корея, използването на човешки и животински отпадъци като тор е било напълно нормализирано и широко разпространено. Затова и екскрементите са били асоциирани с плодородие, добра реколта и по-добър живот. Доброто количество изпражнения на нивата е значело добра храна на трапезата. Така отпадъкът, символ на отвращение за много култури, в Корея се е трансформирал в знак за просперитет.

Корейската система за тълкуване на сънища е известна като ggumhae и класифицира изпражненията като един от най-късметлийските символи. Според нея, ако човек сънува, че стъпва в тях или вижда голяма купчина, това се възприема като сигурен знак за наближаващо финансово благополучие. Някои вариации на съня дори предвещават още по-голяма печалба – например ако екскрементите са златни или идват от известна личност.

Историите за сънища, водещи до печалби, се разпространяват от уста на уста и продължават да се предават в съвременна Корея. Един от примерите е този на ученичка, която споделя, че сънувала как спасява дете от зловонна яма в традиционна тоалетна – нещо, което въпреки неприятните асоциации, се е възприело като позитивен сън, предвещаващ шанс за печалба.

