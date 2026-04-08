Тръмп заплашва с 50% мита държавите, доставящи оръжия на Иран

bTV Бизнес екип

Съединените щати са готови да си сътрудничат с Иран за премахване на ядрения материал

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи заплаха за въвеждане на 50-процентни мита върху стоките на държави, които доставят оръжие на Иран, съобщи Ройтерс, цитира БТА. Към момента обаче той не разполага с правомощия да наложи незабавно подобни мерки заради решение на Върховния съд на САЩ.

Съдът е постановил, че използването на Закона за извънредни икономически правомощия с цел въвеждане на нов митнически режим противоречи на Конституцията. Това на практика ограничава възможността на президента да предприема едностранни действия в тази посока.

„Държава, която доставя военно оръжие на Иран, ще бъде незабавно обложена с мито от 50% върху всички стоки, продавани на Съединените американски щати, в сила незабавно. Няма да има изключения или освобождавания!“, написа Тръмп в профила си в социалната мрежа „Трут Соушъл“ (Truth Social).

След заплахите на Тръмп: петролът поскъпна още

С изявлението си той подчерта твърдата позиция на администрацията спрямо държавите, които подпомагат Иран във военната сфера, макар реалното прилагане на подобни санкции да остава под въпрос заради съдебните ограничения.

Президентът допълни още, че Съединените щати са готови да си сътрудничат с Иран по въпроса за премахване на ядрения материал. Засега обаче не е ясно дали иранските власти са приели или разгледали подобно предложение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

