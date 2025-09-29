Тръмп обявява 100% мита върху чуждестранни филми

Все още не се знае кога ще бъце въведена мярката

Президентът Доналд Тръмп обяви в понеделник чрез публикация в платформата Truth Social, че възнамерява да наложи 100% мито върху „всички филми, създадени извън територията на Съединените щати“, предава CNN.

Снимка: Reuters

Тръмп не даде конкретика относно сроковете или механизма, по който подобна тарифа може да бъде въведена. Ако тази идея бъде реализирана, това би било първият случай, в който той прилага мито върху услуга, а не върху традиционен физически продукт.

Заплахата за въвеждане на 100% мито върху чуждестранни филми не е нова – Тръмп я отправи още през май, като тогава аргументира предложението си с твърдението, че други държави предоставят данъчни стимули, които примамват филмови продукции извън страната. В последната си публикация той спомена конкретно Калифорния, отбелязвайки, че този щат „страда особено тежко“ от това явление.

Първоначалната реакция в Холивуд беше на изненада, когато Тръмп заговори за подобни мита по-рано тази година. Източник от филмовата индустрия казва пред CNN, че идеята изглежда шокираща и на практика би довела до почти пълно замразяване на продукцията. Според него обаче Тръмп няма законовите правомощия да въведе подобна мярка, а и нейното прилагане би било изключително сложно.

Макар повечето американски режисьори и актьори да предпочитат да работят в САЩ, често филмовите студия намират за по-изгодно да снимат в чужбина. Заместник-председателят на United Talent Agency, Джей Сюрес, обясни пред CNN през май, че за студията е по-рентабилно да поемат разходите за пътуване и настаняване, отколкото да снимат в САЩ, където липсата на данъчни облекчения и по-високите разходи за труд правят продукцията значително по-скъпа.

