Тръмп обявява 100% мита върху чуждестранни филми

Президентът Доналд Тръмп обяви в понеделник чрез публикация в платформата Truth Social, че възнамерява да наложи 100% мито върху „всички филми, създадени извън територията на Съединените щати“, предава CNN.
Тръмп не даде конкретика относно сроковете или механизма, по който подобна тарифа може да бъде въведена. Ако тази идея бъде реализирана, това би било първият случай, в който той прилага мито върху услуга, а не върху традиционен физически продукт.
Заплахата за въвеждане на 100% мито върху чуждестранни филми не е нова – Тръмп я отправи още през май, като тогава аргументира предложението си с твърдението, че други държави предоставят данъчни стимули, които примамват филмови продукции извън страната. В последната си публикация той спомена конкретно Калифорния, отбелязвайки, че този щат „страда особено тежко“ от това явление.
Първоначалната реакция в Холивуд беше на изненада, когато Тръмп заговори за подобни мита по-рано тази година. Източник от филмовата индустрия казва пред CNN, че идеята изглежда шокираща и на практика би довела до почти пълно замразяване на продукцията. Според него обаче Тръмп няма законовите правомощия да въведе подобна мярка, а и нейното прилагане би било изключително сложно.
Макар повечето американски режисьори и актьори да предпочитат да работят в САЩ, често филмовите студия намират за по-изгодно да снимат в чужбина. Заместник-председателят на United Talent Agency, Джей Сюрес, обясни пред CNN през май, че за студията е по-рентабилно да поемат разходите за пътуване и настаняване, отколкото да снимат в САЩ, където липсата на данъчни облекчения и по-високите разходи за труд правят продукцията значително по-скъпа.
