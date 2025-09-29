Какви са новите промени на Тръмп за студентските заеми?

Президентът въвежда лимит на студентските заеми

През последните месеци президентът Доналд Тръмп направи редица промени за вътрешната политика на САЩ, като част от тях засягат студентите и техните права. Реформите произтичат от „големия, красив“ закон за разходите на Тръмп и процесът по изплащане на студентски заеми. В понеделник администрацията на президента започва преговори относно въвеждане на нови тавани за заемане.

Снимка: Ройтерс

Чернова на дневния ред за преговорите посочва, че темите ще се фокусират върху нови лимити на заемане, планове за погасяване, базирани на дохода, и промени в периодите на отсрочка и търпимост, предава Business Insider.

Какви ще са новите заеми?

Ключова тема на преговорите е планът на Тръмп да премахне съществуващите планове за погасяване, базирани на дохода, и да ги замени с два нови, които трябва да бъдат въведени следващото лято.

Първият план е стандартно погасяване. Според предложените от министерството текстове този план ще определя месечната вноска на заемателя въз основа на сумата на неговите федерални директни заеми и лихвените проценти. Вторият план е новият План за помощ при погасяване (Repayment Assistance Plan), който определя месечните вноски на заемателите на ниво от 1% до 10% от техния дискреционен доход, според доходовите нива, с минимална вноска от 10 долара. Планът опрощава неплатена лихва и позволява опрощаване на оставащите салда след 30 години.

Министерството планира да въведе тези планове до 1 юли 2026 г. В черновата се посочва, че заемателите, които са взели заеми преди тази дата, ще запазят достъп до стандартно и доходно-базирано погасяване, докато заемателите, които вземат заеми след тази дата, могат да се запишат в Плана за помощ при погасяване.

Какви лимити ще има?

Министерството предлага да премахне програмата Grad PLUS за заеми на или след 1 юли 2026 г. Тази програма позволява на студенти в магистърски и професионални програми да заемат до пълните разходи за обучение. Промените ще доведат до таван на заемите за магистърски студенти от 20 500 долара на година и 100 000 долара за целия период на обучение, а за професионални студенти – 50 000 долара на година и 200 000 долара за целия период.

Министерството планира да въведе тези планове до 1 юли 2026 година. Очакват се още допълнения и промени към реформите.

