1 USD
1.67566 BGN
Петрол
68.89 $/барел
Bitcoin
$112,104.0
Последвайте ни
1 USD
1.67566 BGN
Петрол
68.89 $/барел
Bitcoin
$112,104.0
Свят Какви са новите промени на Тръмп за студентските заеми?

Какви са новите промени на Тръмп за студентските заеми?

bTV Бизнес екип

Президентът въвежда лимит на студентските заеми

През последните месеци президентът Доналд Тръмп направи редица промени за вътрешната политика на САЩ, като част от тях засягат студентите и техните права. Реформите произтичат от „големия, красив“ закон за разходите на Тръмп и процесът по изплащане на студентски заеми. В понеделник администрацията на президента започва преговори относно въвеждане на нови тавани за заемане

Снимка: Ройтерс

Чернова на дневния ред за преговорите посочва, че темите ще се фокусират върху нови лимити на заемане, планове за погасяване, базирани на дохода, и промени в периодите на отсрочка и търпимост, предава Business Insider. 

Какви ще са новите заеми? 

Ключова тема на преговорите е планът на Тръмп да премахне съществуващите планове за погасяване, базирани на дохода, и да ги замени с два нови, които трябва да бъдат въведени следващото лято.

Първият план е стандартно погасяване. Според предложените от министерството текстове този план ще определя месечната вноска на заемателя въз основа на сумата на неговите федерални директни заеми и лихвените проценти. Вторият план е новият План за помощ при погасяване (Repayment Assistance Plan), който определя месечните вноски на заемателите на ниво от 1% до 10% от техния дискреционен доход, според доходовите нива, с минимална вноска от 10 долара. Планът опрощава неплатена лихва и позволява опрощаване на оставащите салда след 30 години.

Снимка: Reuters

Министерството планира да въведе тези планове до 1 юли 2026 г. В черновата се посочва, че заемателите, които са взели заеми преди тази дата, ще запазят достъп до стандартно и доходно-базирано погасяване, докато заемателите, които вземат заеми след тази дата, могат да се запишат в Плана за помощ при погасяване.

10-те финансови компании, които могат да бъдат засегнати от новата такса на Тръмп

Какви лимити ще има? 

Министерството предлага да премахне програмата Grad PLUS за заеми на или след 1 юли 2026 г. Тази програма позволява на студенти в магистърски и професионални програми да заемат до пълните разходи за обучение. Промените ще доведат до таван на заемите за магистърски студенти от 20 500 долара на година и 100 000 долара за целия период на обучение, а за професионални студенти – 50 000 долара на година и 200 000 долара за целия период.

Министерството планира да въведе тези планове до 1 юли 2026 година. Очакват се още допълнения и промени към реформите. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата