Този робот може да сготви 120 ястия на час без персонал, замествайки целия ресторант

Хранителната индустрия навлиза в нова ера с появата на Circus Autonomy One (CA-1) – революционен робот, създаден да автоматизира целия процес по приготвяне на храна. Устройството, затворено в стъклен корпус с площ от едва седем квадратни метра, разполага с двойни роботизирани ръце, които управляват инвентара, извличат съставки от климатизирани силози, готвят върху нагревателен елемент и доставят готовите ястия до прозорец за получаване – напълно без човешка намеса. Системата е разработена като пълен заместител на традиционния ресторантски персонал, а не просто като помощник в кухнята, предава Interesting Еngineering.

CA-1 в момента е в пилотна търговска фаза и вече обслужва клиенти в супермаркетите REWE в Германия. Нейният създател – мюнхенската компания Circus SE – представя проекта като решение на хроничния недостиг на работна ръка в сектора и начин за драстично увеличаване на ефективността. Роботът се управлява от патентован изкуствен интелект CircusOS, който взема адаптивни решения в реално време по време на работа.

Системата е проектирана за високоскоростно и непрекъснато производство – може да приготвя до 120 ястия на час, или приблизително по едно хранене на всеки 30 секунди. Този капацитет надминава възможностите на много кухни със същата площ, дори когато са напълно екипирани с човешки персонал. Конструкцията на CA-1 е ориентирана изцяло към елиминиране на труда, като в едно устройство се обединяват функциите на предварителен готвач, готвач на линия, експедитор и мияч на съдове.

Операциите ѝ следват строга логика на затворен цикъл за безопасност и хигиена. Всички съставки се проследяват и съхраняват електронно в интелигентни силози, докато роботизираните компоненти изпълняват етапите на готвене и сглобяване. В системата е интегрирана и търговска съдомиялна машина, осигуряваща пълна автономност на процеса. Целта е постигане на максимална производителност в минимално пространство.

Според Circus SE успешното внедряване на CA-1 в реална търговска среда поставя нов модел за бъдещи напълно автоматизирани заведения за хранене. Компанията вижда потенциал и извън гражданския сектор – например в отбранителната индустрия, където подобни системи могат да осигуряват стандартизирано и безопасно хранене в полеви условия.

Специалисти от индустрията за бързо хранене и мащабни кетъринг оператори внимателно наблюдават представянето на CA-1, която да се превърне в отправна точка за бъдещето на ресторантьорството – без персонал, но с пълна ефективност.

