Този град е най-популярната дестинация в Европа това лято

Все повече туристи вече за планирали летните си пътувания

Все повече пътешественици избират този град на Коста Бланка за лятната си почивка, привлечени от топлия климат, вкусната храна и богатата култура. С наближаването на сезона хората вече активно планират пътуванията си за следващите месеци.

Според данни на Tripadvisor, базирани на ранните резултати от летния индекс за 2026 г., става ясно кои дестинации набират популярност. Анализът проследява тенденциите при британските туристи за периода юни–август и откроява най-бързо развиващите се места.

Испания доминира класацията, като Аликанте заема първата позиция, а сред водещите дестинации са още Плая де Палма, Малага и Ситжес. В списъка присъстват също популярни градове като Родос, Будапеща и Дъблин, както и нововъзникващи дестинации като Алвор, Ксамил и Краков.

Аликанте, разположен на Коста Бланка, привлича все по-голям интерес благодарение на достъпните цени, слънчевото време през цялата година и лесната достъпност. Градът предлага модерен морски начин на живот с богато историческо наследство, повлияно от различни култури, както и оживен и удобен за разходки център.

Посетителите могат да разгледат Замъкът Санта Барбара, да се разходят по Експланада де Еспаня или из стария квартал Ел Барио Санта Круз. За отдих край морето са подходящи Плаж Постигет и остров Табарка, а културната програма включва фестивали и музеи като MACA и Музея на океанските състезания.