Свят ЕС премахва митата върху азотните торове за срок от една година

ЕС премахва митата върху азотните торове за срок от една година

bTV Бизнес екип

Цените на торовете в глобален мащаб скочиха драстично заради затварянето на Ормузкия проток

Европейският съюз ще премахне временно за срок от една година митата върху ключови азотни торове, използвани в селското стопанство, съобщи Съветът на Европейския Съюз.

ЕС не зависи от азотните торове като урея, произвеждани в Близкия изток, но цените на торовете в глобален мащаб скочиха драстично заради затварянето на Ормузкия проток.

През тесния воден път минава една трета от световната търговия на торове, пише БНТ. Очаква се мярката да увеличи достъпа на фермерите до по-евтини и надеждни доставки. Мярката обаче няма да се прилага за продукти, внасяни от Русия и Беларус.

Тя ще влезе в сила ден след публикуването ѝ в Официалния вестник на ЕС и ще действа в продължение на една година.

През това време Европейската комисия ще следи пазара и при нужда ще предложи удължаване или модификация на временното премахване на митата.

По последни данни за 2024 г. ЕС е внесъл 2 милиона тона амоняк и 5,9 милиона тона урея, както и 6,7 милиона тона азотни торове и смеси, съдържащи азот.

Близкият изток има малък дял в този обем. Според Европейската комисия пряката зависимост на ЕС от Близкия иСивмезток е около 3% за амоняка и 1-2% за азотните торове.

