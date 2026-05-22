Франция ще инвестира 1,5 милиарда евро в квантови компютри и съвременни микрочипове

Франция ще инвестира 1,5 милиарда евро в квантови компютри и съвременни микрочипове

Свят

bTV Бизнес екип

Световните сили се надпреварват да бъдат първи в използването на нововъзникващата технология

Френският президент Еманюел Макрон обяви днес, че правителството му ще инвестира допълнително 1 млрд. евро (1,16 млрд. долара) в своята квантова стратегия и 550 млн. евро за подкрепа на сектора на микроелектрониката в момент, когато световните сили се надпреварват да бъдат първи в използването на тази нововъзникваща технология, предаде Ройтерс.

"Ще го кажа на глас. Имаме средствата да бъдем лидерите в тази надпревара", заяви Макрон при обявяването на финансирането.

Правителството на американския президент Доналд Тръмп разкри вчера планове да придобие дялово участие на стойност 2 млрд. долара в девет компании за квантови изчисления, за да осигури лидерството на САЩ в технологията, която се очаква да стане следващата граница след изкуствения интелект.

Технологичните пробиви засилиха интереса на инвеститорите към потенциала на квантовите изчисления да ускорят задачи от откриването на лекарства до финансовото моделиране и криптографията.

Огромното увеличение на инвестициите е предизвикано от осъзнаването на нарастващото икономическо значение на изчислителната инфраструктура, заяви пред Ройтерс То Перонен, главен изпълнителен директор на компанията за квантови изчисления "Алис енд Боб" (Alice & Bob), базирана в Париж.

Перонен каза, че публичното финансиране на такива стратегически области като квантовите изчисления е допринесло компаниите да постигнат резултати и е помогнало за "създаването на лидери" в сектора.

Компанията е сред тези, които получават подкрепа от новото френско финансиране, и заяви днес, че е спечелила финансиране и от подразделението за рисков капитал на "Енвидиа" (Nvidia) - "Енвенчърс" (NVentures), за разработване на хардуер, който да направи квантовите изчисления по-малко податливи на грешки, предаде БТА.

Компанията участва във френската програма ПРОКСИМА (PROQCIMA), ръководена от министерството на въоръжените сили, чиято цел е да бъдат готови за серийно производство до 2032 г. два прототипа на универсални квантови компютъра, проектирани във Франция.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

