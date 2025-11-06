Toyota представи самоуправляващ се електромобил за превоз на деца до училище

Сензорите на покрива са оформени като малки уши, което придава на превозното средство вид на герой от анимационен филм

Новият електрически автомобил на Toyota е с размерите на дете и целта е да може да кара вашето дете до училище. Представен под името Toyota Kids Mobi, този самоуправляващ се електромобил е създаден специално за деца и беше сред най-интересните експонати на Japan Mobility Show 2025.

Kids Mobi е представен като „безопасна и сигурна лична мобилност за деца, задвижвана от изкуствен интелект“. Дизайнът му напомня на играчка – гладко, капсуловидно тяло със скрити колела и LED „очи“, които изразяват емоции. Дори сензорите на покрива са оформени като малки уши, което придава на превозното средство вид на герой от анимационен филм. Целият замисъл създава усещане за приятелско присъствие, а не за машина.

Сенникът на автомобила, вдъхновен от научната фантастика, се повдига нагоре, разкривайки уютна едноместна кабина, предназначена за деца до 130 см височина. Веднъж вътре, сенникът се затваря и се активира асистентът с изкуствен интелект – „UX Friend“, който общува и играе с детето по време на пътуването. Макар че возилото използва автономна технология за навигация, Toyota подчертава, че малките пътници могат частично да участват в управлението, за да изпитат чувство на контрол и самостоятелност, пише carscoops.

„Не само възрастните искат да шофират и да имат време за себе си“, обясняват от Toyota. „Децата също заслужават свобода на движение – и надежден помощник, който да им я осигури.“ И макар идеята дете да се вози само в автономен автомобил да звучи като научна фантастика, компанията вярва, че в бъдеще подобно решение може да се окаже дори по-безопасно от традиционните училищни автобуси.

Освен Kids Mobi, Toyota представи и друга концепция, насочена към децата – робота Chibibo. Това е четириног помощник, който може да придружава малките по пътя им и да носи тежки предмети като раници или кутии за обяд. Благодарение на паякообразния си дизайн, Chibibo се движи по тесни улици и дори по стълби.

