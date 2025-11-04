Кои коли няма да могат да влизат в центъра на София от 1-ви декември?

Какъв е размерът на глобите и как да ги избегнете?

От 1 декември 2025 г. в София влиза в сила нискоемисионната зона (НЕЗ) за автомобили с разширен обхват и нов „голям ринг“. Столична община припомня, че от миналата година движението в т.нар. „малък ринг“ е ограничено за моторни превозни средства от I и II екогрупа. За новия „голям ринг“ забраната важи само за превозни средства от I екогрупа.

Мярката, насочена към подобряване на качеството на въздуха в столицата, ще действа през зимния сезон – от 1 декември 2025 г. до 28 февруари 2026 г. Екогрупата на вашия автомобил можете да проверите, чрез въвеждане на регистриционния ви номер и кода за сигурност във вътрешната платформа на Министерството на транспорта и съобщенията. Важно е да се знае, че автомобили без налични данни за екологична категория не се считат за нарушители.

Основна информация за зоните

Зоната с ограничен достъп – „малък ринг“, е обособена между булевардите „Васил Левски”, „Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. „Опълченска“.

Зоната с по-широк обхват – „голям ринг“, обхваща пространството между бул. „Сливница“, бул. „Данаил Николаев”, бул. „Ситняково“, бул. „Михай Еминеску“, бул. „П. Яворов“, бул. „Н. Й. Вапцаров“, ул. „Атанас Дуков“, ул. „Люба Величкова“, ул. „Сребърна“, бул. „Х. Ибсен“, бул. „П. Ю. Тодоров“, бул. „И. Е. Гешов“ и бул. „К. Величков“.

Граничните булеарди не са част от зоните, така че движението по тях остава свободно за всички. Указателни табели ще улесняват водачите в ориентирането по маршрута им. В момента забраната за навлизане в „малкия ринг“ важи за автомобили от I и II екогрупа, а за „големия ринг“ – само за тези от I екогрупа.

Изключения се правят за:

собственици с постоянен адрес в зоната, които имат стикер за паркиране;

хора с увреждания, притежаващи карта за преференциално паркиране, издадена от Столична община или друга община в страната.

Контролът върху спазването на забраната ще се осъществява чрез камери, разположени по външните точки на „големия ринг“. Специален софтуер ще проверява автоматично данните за екогрупата и собствеността на превозните средства.

Нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно чл. 41а и чл. 41б от Закона за чистота на атмосферния въздух, като глобите започват от 50 лв. за физически лица и достигат 200 лв. имуществена санкция за юридически лица.

Как да избегнете глобите?

В столицата функционират пет буферни паркинга на метростанции, където може да се използва услугата „паркирай и пътувай“.

Паркингите се намират при метростанциите: „Джеймс Баучер“, „Цариградско шосе“, „Васил Левски“ и два при метростанция „Бели Дунав“.



