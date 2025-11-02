Това ще са топ островите за посещение през 2026 г.

Запознайте се с едни от най-райските места по света

Островите винаги са били мечтано място за почивка. Те предлагат усещане за уединение и завършеност, можеш да ги опознаеш напълно, да се потопиш в местния живот и да се насладиш на природата. А в повечето случаи идват с бонус: приказни плажове, които си струва да откриеш, независимо дали навън грее слънце или духа студен морски вятър.

Тази година читателите на престижното списание Condé Nast Traveller (CNT) избраха своите фаворити в класацията Readers’ Choice Awards 2025, която обхваща най-добрите острови във всяка част на света.

Почти 500 000 пътешественици са участвали в допитването на CNT, като победителите са определени според процента от респондентите, които са споделили положителен опит от посещението си. За пример — Валета, столицата на Малта, беше избрана за най-добър град за посещение в Европа с впечатляващ рейтинг от 97,3% удовлетвореност. Но когато става дума за острови, нивата на удовлетворение са още по-високи, пише Time out.

Туркс и Кайкос – раят на първо място

На върха на класацията е Туркс и Кайкос с рекордните 98,91% доволни посетители. Не е трудно да се разбере защо – това е място, което сякаш е откъснато от рая: бели плажове, кристални води, безкрайно слънце и усмихнати местни жители. Ако обичате да четете книга с коктейл в ръка под палма, едва ли ще намерите по-добра дестинация.

Карибски чар и британско спокойствие

На второ място се нарежда Сен Бартелеми (Сен Бартс) с резултат 98,78%, следван от изненадващия бронзов медалист – островите Сили (Isles of Scilly) край южното крайбрежие на Англия, с 98,85%. Макар далеч по-малко познати от карибските си конкуренти, островите Сили са доказателство, че понякога по-малко популярните дестинации предлагат най-автентичните преживявания.

Топ 5 острова в света според Condé Nast Traveller

Туркс и Кайкос (Кариби) – 98.91 Сен Бартс (Кариби) – 98.78 Островите Сили (Великобритания) – 98.85 Сейнт Винсент и Гренадини (Кариби) – 98.57 Гърнзи (Каналски острови) – 98.57

Най-добрите острови по региони

Европа и Обединеното кралство

Островите Сили (Великобритания) – 98.85

Гърнзи (Каналски острови) – 98.57

Наксос (Гърция) – 95.71

Северна и Южна Америка

Ванкувър, Канада – 97.26

Исла Холбокс, Мексико – 97.14

Големият остров, Хавай, САЩ – 92.38

Кариби

Туркс и Кайкос – 98.91

Сен Бартс – 98.78

Сейнт Винсент и Гренадини – 98.57

Австралазия и Южния Пасифик

Бора Бора, Френска Полинезия – 97.86

Тасмания, Австралия – 92.78

Тетиароа, Френска Полинезия – 92.14

Азия

Бали, Индонезия – 96.86

Ломбок, Индонезия – 94.86

Шри Ланка – 93.57

Африка и Индийския океан

Малдиви – 97.50

Мадагаскар – 92.42

Архипелаг Ламу, Кения – 92.38

