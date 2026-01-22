Това ще бъде най-високата сграда в света - 1 км, тя наближава важен етап

Кои стои зад проекта?

Кулата JEC в Саудитска Арабия се стреми да стигне до 100 етажа, приближавайки сградата до планираната дата за завършване през 2028 г. Строежът на кулата върви на бързи обороти. През ноември миналата година кулата достига 69 етажа, през декември вече стига 80.

Най-високата наблюдателна точка в света

Въпреки това, все още има дълъг път пред себе си. Архитектите Адриан Смит и Гордън Гил (AS+GG) наскоро заявиха, че сградата ще има поне 157 етажа и ще надвишава 1 км височина в саудитския пристанищен град Джеда, въпреки че окончателната точна височина все още не е обявена. Това би я направило много по-висока от най-високата сграда в света в момента, Бурдж Халифа, и почти два пъти по-висока от най-високия небостъргач в Съединените щати, One World Trade Center.

Интериорът ще се похвали с най-високата наблюдателна площадка в света, както и с луксозен хотел, офис пространство и разкошни апартаменти. Двуетажните асансьори ще превозват хора със скорост от 10 метра в секунда, което звучи сякаш се приближава до територията на тръпката, но асансьорите на Шанхайската кула всъщност са два пъти по-бързи.

Принц Ал Уалид бин Талал Ал Сауд стои зад проекта

Преди известна като Kingdom Tower и Jeddah Tower, JEC Tower ще бъде опорната точка на новото градско развитие. Проектът се ръководи от саудитския принц Ал Уалид бин Талал Ал Сауд и се изпълнява повече от десетилетие. Работата по 60-ия етаж обаче е спряна и е била отложена за няколко години, като множество доклади посочват чистките на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман като причина за забавянето.

Мегависокият небостъргач е само един от няколкото така наречени „гигапроекта“, които в момента се изпълняват в богатото на петрол пустинно кралство, целящи да го превърнат в основна туристическа дестинация, наред с Line и Mukaab.

