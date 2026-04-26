1 USD
1.1712 BGN
Петрол
105.88 $/барел
Bitcoin
$77,827.2
Свят Това са най-добрите дестинации за любителите на цветя

bTV Бизнес екип

Някои от най-предпочитаните цветни дестинации са в Европа

Туризмът, свързан с цветя, се превърна в една от най-популярните съвременни тенденции при пътуванията. През последните години Япония регистрира истински бум на посетители по време на сезона на цъфналите череши, което води до сериозен свръхтуризъм в емблематични паркове и локации като пагодата Чурейто. В някои дни там могат да се съберат над 10 000 души, пристигнали специално за природния спектакъл, предава Еuronews.

Социалните мрежи също засилват този натиск, тъй като публикациите с японски черешови цветове често стават вирусни благодарение на впечатляващите гледки. Това вече е довело до реални проблеми, включително отмяната на фестивала в парка Аракураяма Сенген във Фуджийошида заради опасения за безопасността, щети по инфраструктурата и неподходящо поведение на част от посетителите.

Тези тенденции насочват любителите на природата към нови и по-малко пренаселени дестинации за цветен туризъм. Сред тях е региона Намакуаленд в Южна Африка и Намибия, където между август и септември пустинята се превръща в „цъфтяща пустиня“ с над 3500 вида диви цветя. Там могат да се видят и известните маргаритки от Намакуаленд, а пейзажът се изпълва с бели, лилави и оранжеви цветни килими.

Кои са най-скъпите цветя в света?

В Испания долината Херте предлага алтернатива на японския цвят на черешите с около 1,5 до 2 милиона черешови дървета, които цъфтят едновременно през пролетта. Цветовете се отбелязват с фестивала „Fiesta del Cerezo en Flor“, а посетителите могат да се насладят на музика, театър и местна кухня, както и на живописни разходки из исторически села.

В Индия Долината на цветята в Утаракханд, част от световното наследство на ЮНЕСКО, предлага уникален „жив килим“ от над 600 вида растения, включително редки хималайски видове. В Нова Зеландия езерото Текапо впечатлява с лилави и розови лупини на фона на тюркоазени води и заснежени планини, а в Обединеното кралство Мъкър Медоус предлага традиционни английски цветни ливади с високо биоразнообразие и класически селски пейзаж.

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Защо българските онлайн търговци губят клиенти в последната секунда?
Ипотека без риск: Колко кредит можем да си позволим наистина?
Кои са рекордите на Карлос Насар?

