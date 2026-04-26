С аромат на...хотел: Емблематична марка пуска нов парфюм на пазара

Какво представлява ароматът?

След края на мечтаната почивка, можете да отнесете със себе си нещо повече от спомени от престоя си. Bulgari вече предлага за покупка досега ексклузивния аромат Eau Parfumée Thé Impérial, който преди можеше да се усети само по време на престой. Той е част от колекцията Eau Parfumée, в която влизат и класики като Eau Parfumée Thé Vert и Eau Parfumée Thé Blanc.

Създаден от парфюмериста Жак Кавалие, ароматът представлява топла и сияйна композиция с цитрусово-мускусен характер. В него се преплитат бергамот, черен чай от Шри Ланка и мандарина, допълнени от нежни базови нотки на бял мускус. Резултатът е изтънчено, но естествено ухание, което напомня за луксозни хотелски фоайета и спокойни, слънчеви дни, предава Еuronews.

Ароматът може да бъде закупен онлайн и в избрани магазини, като се предлага в различни размери, както и под формата на душ гел и лосион за тяло със същото ухание. За онези, които търсят още подобни предложения, съществуват и други хотелски аромати, вдъхновени от емблематични места по света.

Сред тях е ароматът 50 Central Park на The Ritz-Carlton New York, Central Park, създаден от Antica Farmacista. Той съчетава нотки на ягода, планинска мента, черен чай и бъз, създавайки усещане за градски оазис. Друг впечатляващ пример е Haru от Aman Tokyo – лек и свеж аромат с флорални и цитрусови нюанси, вдъхновен от пролетта в Токио.

Не по-малко елегантен е и Le Méridien Attune – изискан флорално-цитрусов аромат с нотки на ябълка Фуджи, грейпфрут, жасмин и бял кедър. Той е създаден, за да пресъздаде уютната и луксозна атмосфера на средиземноморските хотели директно във вашия дом.