Това превозно средство е толкова често крадено, че производителят е трябвало да се намеси

Ключовата иновация е в областта на сигурността

Toyota обнови Land Cruiser 250 за японския пазар, като инженерите се фокусираха върху технологиите и защитата на автомобила. Причината е доста прагматична – Land Cruiser често оглавяваше класациите за най-крадени автомобили в Япония през последните години.

По екстериора почти няма промени. Здравият, ъглов силует остава непроменен, но Toyota е освежила цветовата палитра. Сред новите характеристики са черният цвят от ново поколение и пясъчният нюанс без контрастния покрив. Клиентите вече могат да избират и кръгли LED фарове, които преди бяха ограничени до специална серия и придават на модела малко по-класически офроуд характер, пише Avto Magazin.

Ключова иновация

Вътре се случват много повече. VX вече е оборудван с Toyota Teammate Advanced Drive, която предлага по-усъвършенствани функции за подпомагане на водача, включително асистент за задръствания, следене на вниманието на водача, предупреждение за напречен трафик и асистент за смяна на лентата. Освен това, електрическото регулиране на седалките вече е стандартно, което прави ежедневното шофиране по-комфортно.

Ключовата иновация е в областта на сигурността. Toyota е внедрила система, която проверява действителната близост на интелигентния ключ, като по този начин предотвратява злоупотреба с помощта на усилвател на сигнала. По-важното е, че собственикът може напълно да блокира стартирането на двигателя на автомобила дистанционно, което означава допълнителен слой защита. Това е пряк отговор на увеличените кражби на този модел.

Под капака се запазва познатата технология. 2,7-литровият четирицилиндров бензинов двигател развива 120 киловата (163 к.с.) и 246 Нм въртящ момент, а мощността се предава на четирите колела чрез шестстепенна автоматична трансмисия.

Цената на японския пазар започва от 35 500 евро, което е малко повече от преди. Остава обаче едно важно ограничение – всички иновации в момента са налични само в бензиновата версия, докато дизеловата ъпгрейд ще последва чак в края на 2026 г.

Toyota не е докоснала основния дизайн на Land Cruiser, но е подобрила модела там, където е най-логично. Повече технологии и по-добра защита срещу кражба очевидно са станали по-важни от промените в дизайна.