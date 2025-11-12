23% ръст в продажбите на електромобили: В кои страни търсено е най-силно?

„В Европа ръстът от началото на годината остава стабилен и очакваме силен финал на годината“ - коментира мениджъра на данни в „Ро Моушън“ Чарлз Лестър
Глобалните продажби на изцяло електрически автомобили и плъг-ин (plug-in) хибриди през октомври нарастват с 23% спрямо същия месец миналата година, достигайки 1,9 милиона превозни средства. Основната причина за този ръст е засиленото търсене на ключовите световни пазари, показват данни на британската компания за пазарни проучвания „Ро Моушън“ (Rho Motion), предава БТА.
Европа се очертава като водещ регион по ръст на продажбите на електромобили, като най-голямо увеличение се наблюдава в Германия, Франция и Великобритания. Въпреки това общото темпо на растеж на континента леко се забавя спрямо предходните месеци. Европейският съюз също така е одобрил нови проекти за производство на батерии, което допълнително укрепва позициите на сектора, отбелязва Ройтерс.
Китай остава най-големият автомобилен пазар в света и държи над половината от всички глобални продажби на електромобили. Според мениджъра на данни в „Ро Моушън“ Чарлз Лестър ценовата разлика между електромобилите и колите с двигатели с вътрешно горене (ДВГ) в Китай е много по-малка в сравнение с Европа и Северна Америка, което стимулира местното търсене.
Северна Америка обаче оказва негативно влияние върху общите глобални резултати. Продажбите на електромобили там намаляват с 41% след рекордните стойности през август и септември. Според анализа на „Ро Моушън“ това е резултат от изтичането на срока на федералния данъчен кредит от 7500 долара, който временно е насърчил покупките на електрически превозни средства. Високите цени на електромобилите спрямо конвенционалните коли продължават да ограничават търсенето в САЩ и също допринасят за спада през октомври.
По данни на британската компания, продажбите в Китай през октомври достигат приблизително 1,3 милиона автомобила. В Европа те нарастват с 36% до 372 786 броя, докато в Северна Америка спадат с 41% до 100 370 коли. В останалите региони на света продажбите растат с 37%, достигайки 141 368 превозни средства.
„В Европа ръстът от началото на годината остава стабилен и очакваме силен финал на годината“, коментира Лестър. Той допълва, че в Китай пазарът вероятно ще продължи да се развива динамично през ноември и декември, подпомогнат от ефекта на предварителните покупки, тъй като страната преминава от пълно освобождаване от данък върху новите енергийни превозни средства към 50% данъчно облекчение за този тип автомобили. Данните потвърждават, че глобалният преход към електрическа мобилност се запазва устойчив, като основните двигатели на растежа остават Азия и Европа, въпреки по-слабата динамика в Северна Америка.
