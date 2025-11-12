23% ръст в продажбите на електромобили: В кои страни търсено е най-силно?

„В Европа ръстът от началото на годината остава стабилен и очакваме силен финал на годината“ - коментира мениджъра на данни в „Ро Моушън“ Чарлз Лестър

Глобалните продажби на изцяло електрически автомобили и плъг-ин (plug-in) хибриди през октомври нарастват с 23% спрямо същия месец миналата година, достигайки 1,9 милиона превозни средства. Основната причина за този ръст е засиленото търсене на ключовите световни пазари, показват данни на британската компания за пазарни проучвания „Ро Моушън“ (Rho Motion), предава БТА.

Снимка: iStock

Европа се очертава като водещ регион по ръст на продажбите на електромобили, като най-голямо увеличение се наблюдава в Германия, Франция и Великобритания. Въпреки това общото темпо на растеж на континента леко се забавя спрямо предходните месеци. Европейският съюз също така е одобрил нови проекти за производство на батерии, което допълнително укрепва позициите на сектора, отбелязва Ройтерс.

Китай остава най-големият автомобилен пазар в света и държи над половината от всички глобални продажби на електромобили. Според мениджъра на данни в „Ро Моушън“ Чарлз Лестър ценовата разлика между електромобилите и колите с двигатели с вътрешно горене (ДВГ) в Китай е много по-малка в сравнение с Европа и Северна Америка, което стимулира местното търсене.

Снимка: iStock

Северна Америка обаче оказва негативно влияние върху общите глобални резултати. Продажбите на електромобили там намаляват с 41% след рекордните стойности през август и септември. Според анализа на „Ро Моушън“ това е резултат от изтичането на срока на федералния данъчен кредит от 7500 долара, който временно е насърчил покупките на електрически превозни средства. Високите цени на електромобилите спрямо конвенционалните коли продължават да ограничават търсенето в САЩ и също допринасят за спада през октомври.

По данни на британската компания, продажбите в Китай през октомври достигат приблизително 1,3 милиона автомобила. В Европа те нарастват с 36% до 372 786 броя, докато в Северна Америка спадат с 41% до 100 370 коли. В останалите региони на света продажбите растат с 37%, достигайки 141 368 превозни средства.

„В Европа ръстът от началото на годината остава стабилен и очакваме силен финал на годината“, коментира Лестър. Той допълва, че в Китай пазарът вероятно ще продължи да се развива динамично през ноември и декември, подпомогнат от ефекта на предварителните покупки, тъй като страната преминава от пълно освобождаване от данък върху новите енергийни превозни средства към 50% данъчно облекчение за този тип автомобили. Данните потвърждават, че глобалният преход към електрическа мобилност се запазва устойчив, като основните двигатели на растежа остават Азия и Европа, въпреки по-слабата динамика в Северна Америка.