Това е най-скъпата страна за посещение през 2025 г.

Пътуващите могат да похарчат повече от 400 долара на ден

Пътуването в чужбина може да бъде скъпо, но една европейска дестинация в частност оглавява списъка с най-скъпите в света за американците.

Исландия беше обявена за най-скъпата популярна туристическа дестинация за 2025 г., според скорошно проучване на The Forex Complex, цитирано от Travel + Leisure . Финансовата търговска компания е оценила 19 международни дестинации и е установила, че средната цена на почивката в Исландия е над 400 долара на ден, което е най-високата стойност от всички страни, включени в проучването.

Снимка: iStock

Освен това, в доклада се отбелязва, че инфлацията в Исландия е 5,5%, което допринася за общите разходи за хотели, храна и транспорт.

„Валутните колебания могат значително да променят разходите за пътуване, дори в страни със стабилни местни цени. Докато ежедневните разходи са склонни да доминират в възприятията за достъпност, промените във валутните курсове могат тихомълком да направят или да разрушат бюджета за почивка на американските туристи“, каза говорител на The Forex Complex в изявление, споделено с T+L. „През 2025 г. пътуващите, които пренебрегват валутните тенденции, може да се окажат за по-скъпо лято от очакваното.“

Втората най-скъпа дестинация е Австралия, където дневните разходи за почивка са около 280 долара на ден. Инфлацията в Австралия е сравнително ниска – само 2,4 процента – но разходите остават високи.

Мексико се класира на трето място в списъка, отчасти поради силното увеличение от 6,4% на валутата си (мексиканското песо) спрямо долара. Това увеличава разходите за американските туристи и може да компенсира относително ниските цени, които иначе биха направили Мексико по-бюджетна дестинация.

Снимка: iStock

Популярни дестинации за американски туристи в Европа – като Обединеното кралство, Германия и Италия – сега струват по-малко благодарение на по-благоприятните валутни курсове, но високите дневни цени все още ги държат в топ 10. (Обединеното кралство е на 8-мо място, Германия е на 9-то, а Италия е на 10-то.)

Най-евтината дестинация, включена в проучването, е Тайланд, който се гордее със среден дневен разход от едва 81,87 долара и отслабена валута (тайландски бат) в сравнение с щатския долар. Индонезия е втората най-достъпна дестинация благодарение на средния дневен разход от едва 70,23 долара, но е възпрепятствана от инфлацията от 1,95%.

За да определи резултатите, Forex Complex е претеглил три фактора: средните дневни разходи, свързани с туризма, в щатски долари, местния процент на инфлация и годишната промяна в силата на валутата на дестинацията спрямо долара. Проучването е взело предвид няколко често срещани разходи, включително разходите за настаняване, транспортни опции и цената на храната.

