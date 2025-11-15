BGN → EUR
Свят Това е град номер едно за събиране на богатия елит

Това е град номер едно за събиране на богатия елит

Свят

bTV Бизнес екип

Ето кой е градът, предпочитан от богатите

Дубай е изпреварил Ню Йорк и е заел първо място в световния списък на най-желаните градове за богатия елит, според доклад на британската компания Savills, пише изданието B92.

Класацията включва 30 световни метрополиса, а тазгодишният резултат показва нарастващата привлекателност на градовете с благоприятни данъчни условия, стабилна регулаторна среда и развита инфраструктура за семействата. 

Защо Дубай привлича богатите?

Снимка: iStock

Дубай привлича богати жители заради финансовия си модел, който не предвижда данъци върху наследството, капиталовите печалби и личното богатство, което е ключово за управлението на частни активи, съобщава Bloomberg.

Според доклада, Дубай има най-голям брой международни училища от всички дестинации в индекса, като списъците с чакащи нарастват с преместването на нови семейства в ОАЕ. Безопасността на града и високото ниво на обществени услуги също влияят върху решението за преместване.

Освен това Дубай използва успешна стратегия за визова политика. Така наречената програма за „златна виза“ позволява десетгодишно пребиваване на инвеститори, които инвестират поне два милиона дирхама (над 470 000 евро).

Колко струва да си наемете частен остров в Дубай?

Кои са ТОП 3?

На второ място е Ню Йорк , който остава водещ финансов център със силен приток на капитал, но недостатъците му са високата цена на живот и данъците.

За разлика от това, Лондон , макар и високо оценен за качество на живот, падна надолу в списъка поради данъчната си среда и тежестта върху наследството и луксозните недвижими имоти.

Градовете с ниски или никакви данъци върху наследството, като Дубай, в момента имат ясно предимство в световната надпревара за привличане на капитал и много богати жители, отбелязва докладът.

