След банана: Продава се най-ценната тоалетна в света, струваща теглото си в злато

Началната цена е 10 млн. долара

Sotheby’s обяви, че на 18 ноември в Ню Йорк ще се проведе търг за една от най-ексцентричните и провокативни творби на съвременното изкуство – златната тоалетна „Америка“ на италианския художник Маурицио Кателан, съобщава ABC News.

Това не е обикновен предмет, а масивна 18-каратова златна скулптура, която е напълно функционална. Тя е същият тип тоалетна, която преди години привлече световното внимание – първо като експонат в музея „Гугенхайм“, а по-късно като жертва на обир от двореца Бленхайм в Англия през 2019 г.

Цената на лукса

Снимка: en.wikipedia.org

Началната цена на златната „Америка“ ще бъде определена спрямо стойността на използваните над 101 килограма чисто злато – приблизително 10 милиона долара. Но пазарът на изкуството е непредсказуем, а интересът – огромен.

„Кателан е съвършеният провокатор на света на изкуството,“ казва Дейвид Галперин, ръководител на отдела за съвременно изкуство в Sotheby’s.

Провокаторът Маурицио Кателан

Италианецът е известен с творби, които поставят под въпрос границите между изкуство, пазар и морал. Неговият „Комедиант“ – банан, залепен с тиксо на стена – бе продаден за 6,2 милиона долара, а скулптурата „Той“, изобразяваща коленичил Адолф Хитлер, достигна 17,2 милиона долара.

Самият Кателан описва „Америка“ като сатира на прекомерното богатство:

„Каквото и да ядете – обяд за 200 долара или хотдог за 2 – резултатът е един и същ, що се отнася до тоалетната,“ казва той с иронична усмивка.

От музея до престъпната хроника

Снимка: en.wikipedia.org

През 2016 г. една от версиите на „Америка“ беше изложена в баня на музея „Гугенхайм“ в Ню Йорк. Повече от 100 000 посетители чакаха търпеливо на опашка, за да „взаимодействат“ с произведението.

По-късно тоалетната бе инсталирана в двореца Бленхайм, родното място на Уинстън Чърчил, където бе открадната само дни след откриването. Крадците изтръгнали златния санитарен шедьовър от водопровода и изчезнали. Двама мъже впоследствие бяха осъдени, но тоалетната така и не беше открита – полицията смята, че е била разтопена.

Къде е границата между изкуството и стойността?

Според Галперин, търгът на „Америка“ ще предизвика същите въпроси, които Кателан постави с банана, но в обратна посока:

„Докато бананът нямаше никаква материална стойност, освен концепцията, ‘Америка’ е нещо реално тежко – буквално и метафорично. Тя кара хората да се запитат: кое струва повече – идеята или златото?“

Вижте я, но не я ползвайте

Преди търга златната „Америка“ ще бъде изложена в новата централа на Sotheby’s – сградата Бройер в Ню Йорк – между 8 и 18 ноември. За разлика от предишните експозиции, този път посетителите няма да могат да използват тоалетната, ще могат само да я видят отблизо.

