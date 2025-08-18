"Ти си уволнен!": Кой ще бъде новият шеф на „Дойче бан“?

През 2024 г. компанията отчете загуба от 1,8 млрд. евро

Шефът на „Дойче бан“ Рихард Луц бе уволнен, съобщи преди няколко дни федералният министър на транспорта Патрик Шнайдер (ХДС), цитирано от БГНЕС.

Според говорител на компанията, Шнайдер, председателят на Надзорния съвет на „Дойче бан“ Вернер Гатцер и Луц са постигнали „взаимно споразумение“ в Берлин за предсрочно прекратяване на договора му. Макар че мандатът му трябваше да изтече през 2027 г., той ще напусне по-рано срещу очаквано обезщетение от 2,84 млн. евро. За сравнение, през 2024 г. Луц е получил фиксирана заплата от 1,42 млн. евро, както и бонуси в размер на около 700 хил. евро.

До назначаването на наследник Луц ще остане на разположение. Той е член на Управителния съвет на „Дойче бан“ от 2010 г. и негов председател от 2017 г.

Търсенето на наследник

Снимка: iStock

Намирането на заместник може да се окаже предизвикателство. Според Handelsblatt няколко водещи железопътни експерти вече са отказали предложението. Сред тях са Андреас Матее, 63-годишният ръководител на Австрийските федерални железници (ÖBB), както и Петер Фюглисталер, бивш шеф на Швейцарската федерална служба по транспорта.

Като възможни кандидати се обсъждат Михаел Петер, изпълнителен директор на Siemens Mobility, и Евелин Пала, която отговаря за регионалния транспорт в „Дойче бан“ и има сериозни шансове като вътрешен кандидат, съобщава Euronews.

Предстояща стратегическа реформа

Снимка: iStock

Министър Шнайдер подчерта, че „първо идва стратегията, после персоналът“. Той ще представи новия план за развитие на „Дойче бан“ на 22 септември.

Необходимостта от реформа е належаща: през 2024 г. компанията отчете загуба от 1,8 млрд. евро, а през първата половина на 2025 г. – още 760 млн. евро. Точността на влаковете на дълги разстояния достигна историческо дъно от 62,5%, а инфраструктурата остава в лошо състояние.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN