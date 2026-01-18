Коя авиокомпания е имала най-малко закъснения през 2025 г.?

Компанията е изпълнила 90,02% от близо 189 000 полета в рамките на 15 минути от разписанието

Нов доклад на Cirium показва кои авиокомпании и летища по света са отчели най-малко закъснения през 2025 г. Анализът обхваща както точността на полетите, така и нивата на отмяна на различни пазари в глобален мащаб, предава Еuronews.

За втора поредна година Aeromexico оглавява световната класация за най-надежден авиопревозвач. Компанията е изпълнила 90,02% от близо 189 000 полета в рамките на 15 минути от разписанието, като всеки месец показателят е бил около или над границата от 90%. Според Cirium това е доказателство за устойчив фокус върху оперативната надеждност. На второ място в световната класация се нарежда авиокомпания от Саудитска Арабия с 86,53% точност, следвана от SAS (Scandinavian Airlines) с резултат от 86,09%.

В Европа най-точният превозвач за трета поредна година е Iberia Express, постигнала 88,94% навременност при 37 119 полета. Cirium отбелязва, че това постижение идва въпреки сериозни предизвикателства за европейската авиация, включително прекъсване на електрозахранването на Иберийския полуостров и глобален софтуерен проблем, засегнал самолетите Airbus A320. В регионалната класация SAS е втора, а Austrian Airlines заема трето място.

По региони, Philippine Airlines води в Азиатско-тихоокеанския район с 83,12% навременни пристигания, Delta Airlines е начело в Северна Америка с 80,90%, Copa Airlines оглавява Латинска Америка с 90,75%, а FlySafair заема първо място в Близкия изток и Африка с 91,06%.

Cirium анализира и представянето на летищата, като сред големите авиационни хъбове първото място зае международното летище „Артуро Мерино Бенитес“ в Сантяго, Чили. След мащабна модернизация и откриване на новия Терминал 2 с площ 248 400 кв. м, капацитетът на летището нарасна от 16 млн. на 38 млн. пътници годишно, а точността през 2025 г. достигна 87,04%, с 4,2% повече спрямо предходната година. Сред европейските летища най-добре се представя Осло Гардермуен на пето място, докато при средните и малките летища лидер са съответно Панама Сити Токумен Интернешънъл и „Хосе Хоакин де Олмедо“ в Гуаякил.

