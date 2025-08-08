Те спят през деня, месят през нощта: Нощният занаят с брутни заплати над 3000 лв.

Ето коя е професията

Македонските майстори на бюрек тихомълком са се изкачили до върха на занаятчийската йерархия. Докато повечето хора спят, те вече са на работните си места – месят тесто на тъмно и слагат в пещите едни от най-вкусните бюреци в страната. Заплатите им достигат над 70 000 денара месечно – повече от средната заплата на професор и дори над много офис служители в ИТ сектора в Македония.

Работното време – от 1 до зори

„Ставаш в 1 през нощта, започваш с тестото, а в 3 вече си до колене в брашно,“ разказва Дарко, майстор от скопския квартал Кисела вода пред македонска медия. Този занаят изисква дисциплина, умения и огромна физическа издръжливост. Работата е тежка – при температури около 400 градуса, с горещи печки и непрекъснато напрежение.

Нощната смяна, която си струва

Според Държавната статистика, средната брутна заплата на производителите на бюрек е около 70 000 денара (2 223 лв.), което означава около 50 000 нето, без бакшиши. В частните пекарни заплащането е още по-високо – има майстори, които получават над 90 000 денара (близо 3000 лв.) месечно.

„Не се оплаквам, парите са добри, но това е платено със здравето,“ добавя Дарко. Работата е изтощителна – брашно навсякъде, жега и физическо натоварване.

Липса на млади майстори

Въпреки добрите доходи, все по-малко млади хора искат да станат майстори на бюрек. „Всеки иска офис, климатик и кафе машина. Но когато идват гости от Германия, първото нещо, което носят, е бурек,“ казва собственик на пекарна в Тетово, който от осем месеца търси майстор.

„Предлагам 1200 евро, регистрирана работа и лятна ваканция, но младите казват: ‘Горещо е, трудно е’. А бюрекът се пече сам ли?“

Занаят с бъдеще и стабилни доходи

Въпреки трудностите, бюрекът се възражда като символ на стабилна и добре платена професия. Анализатори подчертават, че в Европа занаятите отново печелят популярност, а бюрекът е не само вкусен продукт, но и част от културното наследство.

„Да, това е нощна работа, да, ръцете се цапат, но когато видиш заплатата в края на месеца – всичко става ясно,“ казва Дарко.

Тази нощна професия продължава да съчетава традиция, труд и стабилност, докато мнозина мечтаят за по-лесна офис работа. Но майсторите на бюрек знаят – истинският успех идва с упорит труд, брашно по ръцете и горещи пещи.

