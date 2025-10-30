1 USD
1.68084 BGN
Петрол
63.98 $/барел
Bitcoin
$110,591.0
Последвайте ни
1 USD
1.68084 BGN
Петрол
63.98 $/барел
Bitcoin
$110,591.0
Свят Тази страна създава затоплящи се пейки за бездомните през зимата

Тази страна създава затоплящи се пейки за бездомните през зимата

bTV Бизнес екип

Местните власти съобщават за значително намаляване на хоспитализациите, свързани със студ

С наближаването на зимния сезон, животът на бездомните в някои държави е много тежък. Редица страни въвеждат мерки, с които да органичат бездомността и да помагат на хората целогодишно. Япония направи важна стъпка към устойчив градски живот и създаде отоплителни пейки, захранвани със слънчева енергия , предназначени да осигуряват топлина през студените нощи, особено за бездомни хора.

Снимка: Getty Images / iStock

 

Тези иновативни устройства събират слънчева енергия през деня и освобождават съхранената топлина след залез слънце, помагайки на тези без подслон да се предпазят от суровите зимни температури, пише Runway. 

Разработени от изследователи в университета в Киото и Японския институт за напреднали науки и технологии (JAIST) , уличните отоплители използват съвременни материали, способни ефективно да съхраняват и освобождават топлинна енергия. Това означава, че отоплителите могат да поддържат топлина през цялата нощ, без да разчитат на електричество или изкопаеми горива, което ги прави едновременно екологични и рентабилни.

Защо във Финландия няма нито един бездомник?

Пилотни инсталации в Токио и Осака показаха впечатляващи резултати. Местните власти съобщават за значително намаляване на хоспитализациите, свързани със студ , особено сред бездомното население. Страната цели да демонстрира как технологиите за чиста енергия могат да служат не само на екологични, но и на хуманитарни цели.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата