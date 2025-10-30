Тази страна създава затоплящи се пейки за бездомните през зимата

Местните власти съобщават за значително намаляване на хоспитализациите, свързани със студ

С наближаването на зимния сезон, животът на бездомните в някои държави е много тежък. Редица страни въвеждат мерки, с които да органичат бездомността и да помагат на хората целогодишно. Япония направи важна стъпка към устойчив градски живот и създаде отоплителни пейки, захранвани със слънчева енергия , предназначени да осигуряват топлина през студените нощи, особено за бездомни хора.

Снимка: Getty Images / iStock

Тези иновативни устройства събират слънчева енергия през деня и освобождават съхранената топлина след залез слънце, помагайки на тези без подслон да се предпазят от суровите зимни температури, пише Runway.

Разработени от изследователи в университета в Киото и Японския институт за напреднали науки и технологии (JAIST) , уличните отоплители използват съвременни материали, способни ефективно да съхраняват и освобождават топлинна енергия. Това означава, че отоплителите могат да поддържат топлина през цялата нощ, без да разчитат на електричество или изкопаеми горива, което ги прави едновременно екологични и рентабилни.

Пилотни инсталации в Токио и Осака показаха впечатляващи резултати. Местните власти съобщават за значително намаляване на хоспитализациите, свързани със студ , особено сред бездомното население. Страната цели да демонстрира как технологиите за чиста енергия могат да служат не само на екологични, но и на хуманитарни цели.

