Тази страна създаде най-голямото метро в света за 22,5 млрд. долара - ето къде

Докато метрото обикновено се възприема като начин за придвижване в големите градове, новата метросистема в Рияд, Саудитска Арабия може да бъде следващата ви туристическа атракция. Стартирала през декември 2024 г., тази напълно автоматизирана транспортна мрежа внася нов смисъл в израза „не е важна крайната точка, а самото пътуване“.

С дължина над 176 километра и шест линии, това е най-дългата автономна метромрежа в света, свързваща ключови локации като международното летище „Крал Халид“ и финансовия район KAFD. Построена срещу 22,5 милиарда долара, тя е способна да обслужва поне 3,6 милиона души дневно, предава CNN.

Системата включва 85 станции, като четири от тях се отличават със своята архитектура и функционалност: KAFD, STC, Западната гара и Каср Ал Хокм. Последната се намира в историческото сърце на Рияд и е проектирана от норвежкото студио Snøhetta. Открита през февруари 2025 г., гарата предоставя достъп до важни административни и културни обекти като джамията „Имам Турки бин Абдула“ и двореца Ал Масмак. Самата сграда е с площ от 22 500 кв. м, разположена на седем подземни етажа с 17 асансьора и 46 ескалатора. Вътрешните ѝ пространства включват търговски площи, изложби и закрита градина с места за отдих.

Пътниците могат да използват физическа карта Darb или едноименно мобилно приложение. Метрото работи от 5:30 до полунощ (10:00 в петък) с цени от 4 риала (1 евро) за двучасов билет до 140 риала (35 евро) за месечен абонамент. Както в други мюсюлмански държави, има разделение във вагоните – отделни за мъже, семейни и първа класа, проектирани с внимание към традицията и удобството.

Пътуването с метрото в Рияд е добре организирано – влаковете идват на всеки четири минути в пикови часове. Въпреки че седалките са удобни, те не са много на брой, особено в двувагонните композиции. Натоварването е най-голямо сутрин и следобед. Вагоните са предимно тихи, макар че не са рядкост разговорите между непознати. Гари като KAFD и Qasr Al Hokm впечатляват с размерите си, но за новите пътници може да са леко объркващи – за щастие има достатъчно персонал на разположение. Макар все още да не е напълно намалена зависимостта от автомобили, мрежата бележи огромен успех – само за 11 седмици тя превозва над 18 милиона пътници, а вече се планира и разширение със седма линия, свързваща важни обекти като Qiddiya и Diriyah Gate.

