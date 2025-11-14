Тази страна откри най-голямото находище на злато от 1949 г.

При актуалните пазарни стойности тази суровина би надхвърлила 166 милиарда евро

Китай обяви, че е открила най-голямото златно находище в страната от 1949 г. насам – резерв от приблизително 1444 тона, разположен в провинция Ляонин. Проучването, приключило за едва 15 месеца, съвпада с период, в който цените на златото достигат исторически върхове. Министерството на природните ресурси потвърди в петък, че става дума за находището Дадонгоу, определено като най-мащабното единично откритие от създаването на Китайската народна република, предава Еuronews.

Снимка: iStock

Според официалните данни находището включва около 2,586 милиона тона руда със средно съдържание от 0,56 грама на тон, което се равнява на посочените 1444 тона злато. При актуалните пазарни стойности тази суровина би надхвърлила 166 милиарда евро, докато цената на златото през годината достига над 115 000 евро за килограм.

Разработката е извършена от държавната Ляонинска геоложка и минна група, която е мобилизирала близо 1000 специалисти и работници, завършвайки задачата за краткия срок от 15 месеца за подобен обем. Министерството определя находката като „ултра голяма“, макар и с по-ниско качество на рудата, и посочва, че тя вече е преминала първоначална оценка за икономическа рентабилност. Властите не разкриват точното местоположение на депозита, освен че се намира в източната провинция Ляонин. Ограничената информация поражда спекулации, че причините са свързани със стратегически съображения и чувствителност на данните.

Откритието се случва в момент на нараснало световно търсене на злато. Цените му са се покачили с над 50% през годината вследствие на отслабването на долара, геополитическите рискове и активните покупки от централните банки, най-вече от развиващите се държави, които търсят по-широка диверсификация на резервите си. Китай също засилва минно-геоложките си проучвания: през 2024 г. бяха съобщени открития на над 1000 тона в Хунан и над 40 тона в Гансу.

Страната е произвела 377,24 тона злато през годината – увеличение от 0,56%, докато вътрешното потребление достига 985,31 тона, а търсенето на кюлчета и монети расте с над 24%. Анализаторите отбелязват, че това отразява стремежа на разширяващата се китайска средна класа да защити спестяванията си в условия на глобална икономическа несигурност, превръщайки златото в предпочитан актив-убежище.

