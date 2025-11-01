Тази европейска страна въвежда 14-а пенсия

Страната обсъжда въвеждането на 14-та пенсия на фона на икономическа стагнация

Унгарският премиер Виктор Орбан заявява, че правителството му ще въведе допълнително финансиране за пенсии, засилвайки политическата си кампания преди националните избори през 2026 г., съобщава Reuters.

Орбан е изправен пред най-слабия икономически период от 15-годишното си управление. В опит да стимулира потреблението и да укрепи обществената подкрепа преди изборите, правителството вече обяви серия от мерки. Всички тези стъпки обаче натоварват допълнително държавния бюджет в момент, когато икономиката е в застой.

Икономически растеж под очакванията

Данните за БВП на Унгария за третото тримесечие останаха без промяна, което сигнализира за стагнираща икономика. Според изявление на Орбан пред държавното радио в петък, икономическият растеж за 2025 г. може да достигне едва между 0,6% и 1%. Това е значително под първоначалните правителствени прогнози от 3,4%, които впоследствие бяха намалени до 2,5%, а след това и до 1%.

Орбан отхвърли предложенията на някои икономисти за стимулиране на икономиката чрез ограничаване на разходите, като подчерта, че правителството ще се съсредоточи върху мерки, „които са добри за хората, а не само за числата“.

Планове за 14-та пенсия

Сред обсъжданите инициативи е и въвеждането на т.нар. 14-та пенсия. Според Орбан, въпросът не е дали ще бъде въведена, а на колко етапа ще стане това. Мярката ще осигури допълнително плащане за пенсионерите, които вече получават един допълнителен месец пенсия годишно (т.нар. 13-та пенсия).

Икономистът Петер Вировач от ING Bank изчислява, че подобно плащане ще струва около 0,6% от БВП на страната.

Натиск върху бюджета и инфлация

Въпреки слабите темпове на възстановяване, инфлацията остава упорито висока и възпрепятства по-нататъшно намаляване на лихвените проценти. Основният лихвен процент на централната банка в момента е 6,5%.

Агенция Fitch Ratings предупреди по-рано през месеца, че фискалната консолидация на Унгария вероятно ще бъде по-бавна от очакваното. Според агенцията, наскоро обявените данъчни облекчения и социални плащания могат да създадат допълнителен риск за бюджетния дефицит и държавния дълг, особено на фона на слабия растеж.

Политически контекст

Вътрешнополитическият натиск върху Орбан се засилва. Новата центристко-дясна опозиционна партия в страната в момента води в повечето социологически проучвания, което допълнително мотивира правителството да предприема мерки, насочени към домакинствата и пенсионерите.

