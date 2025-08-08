Световните цени на храните достигнаха най-високото си ниво от две години

Какви са причните за поскъпването?

Световните цени на хранителните стоки се повишиха през юли до най-високото си ниво от февруари 2023 г., основно заради ръст в цените на месото и растителните масла. Това поскъпване стана факт въпреки поевтиняването на зърнените култури, млечните продукти и захарта, съобщи Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО), цитирана от Ройтерс.

Снимка: iStock

Индексът на цените на храните на ФАО – глобален показател за движението на цените на основните храни – се увеличи с 1,6% спрямо юни и достигна средно 130,1 пункта през юли. Това е най-високото му ниво от февруари 2023 г., въпреки че остава с 18,8% под рекорда от март 2022 г., отбелязан малко след началото на пълномащабната война в Украйна, предава БТА.

Основен двигател на поскъпването са рекордно високите цени на месото и значителното увеличение при растителните масла. Индексът на месото достигна исторически връх от 127,3 пункта – с 1,2% повече от юни. Това се дължи на силно вносно търсене на говеждо и овче месо от Китай и САЩ. В Америка вносът се засили заради суша и свиване на добитъка, а в Китай – въпреки несигурност в бъдещото търсене – бяха регистрирани рекордни доставки през миналата година.

Снимка: iStock

Пазарът на птичето месо също отчете лек ръст на цените, след като големите купувачи възобновиха вноса от Бразилия, която успя да възстанови статута си на зона без птичи грип. За разлика от това, цените на свинското месо спаднаха заради достатъчните наличности и по-слабото търсене, особено в страните от ЕС.

Индексът на растителните масла се покачи с 7,1% на месечна база и достигна 166,8 пункта – най-високото си ниво от три години насам. Основна причина са по-високите котировки на палмово, соево и слънчогледово масло, подкрепени от засилено глобално търсене и ограничено предлагане. Единствено рапичното масло поевтиня с пристигането на новата реколта в Европа.

Междувременно цените на зърнените култури продължиха да спадат, достигайки най-ниското си ниво от близо пет години поради сезонното увеличение на предлагането след жътвите. Индексът за ориза също се понижи с 1,8%, повлиян от слабото търсене и стабилни износни доставки. Млечните продукти поевтиняха за първи път от април 2024 г., като по-ниските цени на масло и сухо мляко компенсираха поскъпването на сирената.

Индексът за захарта спадна за пети пореден месец заради очаквано повишение на производството в Бразилия и Индия, въпреки признаците за нарастващо световно търсене. Този месец ФАО не публикува нови прогнози за предлагането и търсенето на зърнени култури.

